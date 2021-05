Ante la propuesta llevada adelante por el intendente de la localidad de El Hoyo para crear una cooperativa de energía eléctrica, los trabajadores del sindicato de trabajadores de luz y fuerza de Chubut remarcaron que se trata de una medida descabellada ya que el 90% de las cooperativas funcionan gracias a la ayuda del estado y terminarían siendo los vecinos los que paguen las consecuencias, “no me cabe la menor duda de que esto es un manotazo de ahogado”, sostuvo Mauro Palma delegado del sindicato. Ante la propuesta llevada adelante por el intendente de la localidad de El Hoyo para crear una cooperativa de energía eléctrica, los trabajadores del sindicato de trabajadores de luz y fuerza de Chubut remarcaron que se trata de una medida descabellada ya que el 90% de las cooperativas funcionan gracias a la ayuda del estado y terminarían siendo los vecinos los que paguen las consecuencias, “no me cabe la menor duda de que esto es un manotazo de ahogado”, sostuvo Mauro Palma delegado del sindicato.

Primeramente le trabajador de servicios públicos destaco que la situación es muy compleja, “como he reiterado en varias oportunidades y me han escuchado decirlo, estamos en una situación sumamente difícil lo cual implica un gran esfuerzo por parte de toda la planta de trabajadores de luz y fuerza de la región, siempre fue muy complicado y conforme ha transcurrido el tiempo se ve acrecentaba de manera exponencial la problemática de los servicios públicos no solamente energía de agua potable también”.

Descabellada

Consultado sobre la idea que lleva adelante un intendente de crear una cooperativa Palma fue contundente: “es totalmente descabellada la idea de crear una cooperativa donde se habla que la estructura y la conformación de los servicios públicos la provincia de Chubut está colapsada y donde el 95% del sistema de servicio público de la provincia de Chubut está regido por cooperativas y reitero están colapsadas, todas las cooperativas son totalmente deficitarias van a perdida”.

Además destacó que el estado provincial es quien sustenta esas cooperativas; “el estado provincial es el que está subsidiándolas, metiendo plata constantemente a las cooperativas con pago de sueldo, con la compra de combustible, reparación de grupo electrógeno en el caso de las cooperativas de generaciones la meseta central; El estado está poniendo mucha plata, solamente de los 378 millones que se gastó en el 2020 en energía eléctrica el 6% pagaron las cooperativas”, enfatizo Palma mostrando números reales.

Ente del estado

En relación a la posibilidad e crear un espacio gerenciador que no sea solo el estado o una cooperativa, Palma remarco el trabajo que se ha hecho desde el sindicato, “acá tengo un manual que es un documento muy valioso que hizo el sindicato Regional de luz y fuerza de la mano con la fundación Tercer Milenio, que habla sobre la alternativa de la nueva provincia, este es un documento muy valioso y en ese sentido el sindicato viene trabajando fuertemente en la creación de la empresa de energía del estado”.





Seguidamente expreso que se busca la soberanía provincial en la generación de energía , “Nosotros del lado del gremio y como trabajadores en todo su conjunto estamos reclamando la soberanía provincial en ese sentido, hay un gran reclamo al estado provincial sobre todo que vuelva a tomar participación y que realmente Futaleufú vuelva a pertenecer a la provincia y no a manos privadas Y volver a que el estado sea el administrador, volver a buscar la soberanía sobre todo de la generación”, enfatizo Palma, quien además explico cómo Chubut se ha convertido en una pequeña isla de generación en virtud de la caída de 55 Torres en la meseta que no se conectaban con el interconectado nacional, que está gerenciado por la empresa Camesa, de todo lo que genera Chubut ya sea desde Futaleufú o te del dique Ameghino generan de 7 a 8 veces más de lo que se consume y con esos valores es inadmisible para nosotros tener localidades que todavía están aisladas y que no haya una política de interconectado en toda la provincia.

Manotazo de ahogado.

Finalmente y consultado sobre la propuesta de una cooperativa si es una manotazo de ahogado no dudó en afirmar, “Absolutamente, no me cabe ninguna duda, además nunca nos lo consultaron de parte de municipio; si un día recibimos la grata visita de los concejales de la ciudad de El Hoyo, que preocupados venían a consultarnos respecto a esta situación, los cuales se llevaron documentación y le brindamos información escrita ahí se enteraron que la municipalidad de El Hoyo debe $7000000 de luz, Lago Puelo 5000000, Epuyen y Cholila 3000000, sin contar algunos edificios públicos”.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |