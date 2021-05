Desde la dirección de bosques del noroeste chubutense con asiento en El Hoyo, Iván Yuziuk confirmo y se labraron actas por la tala de cerca de 400 especies nativas.

Tras la denuncia por una tala de cerca de 400 especies nativas dialogamos con el empleado de bosques del Noroeste chubutense Iván Yuziuk quien confirmó la apertura de un acta y también constató la tala denunciada, “recibimos la denuncia sobre un corte una la tala sobre el bosque nativo dentro de la reserva provincial de usos múltiples que nos pertenecen a la secretaría bosque “, explicó el funcionario.

Seguidamente Yuziuk agrego que se presentaron en el lugar con gente de la brigada de incendio que facilitó el vehículo para llegar hasta el lugar porque bosques no cuenta con movilidad y junto con personal de la comisaría para hacer la parte visual de la constatación, “nos encontramos con que si se había hecho una faja cortafuego, como nos indicó el vecino que se hizo responsable de lo que había hecho, constatamos que se cortaron Cipreses, Coihues, Radales en una Tala rasa, o sea nos que tampoco se hizo raleo controlado ni nada de eso dentro de la reserva forestal”.









Además el empleado forestal detallo que se talaron todos árboles verdes en pie, “llevamos adelante las acciones necesarias con el conteo de los tocones y los árboles que encontramos el lugar que más o menos rondan cerca de los 380-400 especies, las cubicamos y la marcamos en negro entonces esa madera no puede ser trasladada a ningún aserradero porque es madera secuestrada por un procedimiento legal que se hizo ,igual tengo que contar si los metros cúbicos, la cantidad de madera que nosotros martillamos para ver si coinciden con los tacones que contamos también ahí ya cortado para determinar si ya se extrajo madera luego del corte antes de nuestra inspección”.

Mas adelante en relación a que penalidad le cabe al vecino Yuziuk explicó: “lo que hacemos en este tipo de actuaciones es el acta correspondiente, que ayer estuvo gente de la policía también como testigo, gente de la de la brigada de incendio y la llevamos la secretaría bosques en Esquel que dependemos de ellos, ya en el departamento legal se verá que se hace, si una multa o ver cómo lo siguen legalmente, nuestro accionar llega hasta el acta y contar que fue lo que pasó, lo que se cortó y que no”, detallo Yuziuk.

No tener respuesta no habilita a hacer lo que hizo

Consultado el funcionario sobre porque no se le dio una respuesta al vecinos ante su solicitud, sostuvo: “la realidad es que mucha gente viene, hace la presentación sobre prevención de incendio, pero también se aprovecha también para sacar madera; Pero que no se le haya dado respuesta a eso no significa que se pueden hacer las cosas fuera de lo legal o el estipulado, sobre todo dentro de la reserva de usos múltiple cómo la de Epuyen, Qué es unos lugares que más tratamos de cuidar en cuanto al nativo, en cuanto a las especies autóctonas de la zona porque es uno de los pocos lugares donde se da el microclima para que estas especies puedan progresar y de repente venir y que se corten casi 400 especies nativas, para el medio ambiente y para la sociedad y para todos es muy chocante entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que a pesar de que no tener la respuesta o que no sea rápido que nosotros no lo hagamos, eso no autoriza a que se haga de forma de la forma que se hizo”, enfatizó Yuziuk.

Sobre la madera cortada el trabajador de bosques detallo que van a tratar de retirar la mayor cantidad posible, que puede ser solicitada por otros organismos ya sea el municipio o bien la brigada de incendio de Las Golondrinas, que sufrió el incendio de su edificio el pasado 9 de marzo, en cuanto a los árboles más grandes que se encuentran en algunos cañadones y es difícil el retiro del lugar Yuziuk explicó que una opción es cortarlos de a metro para ser repartidos como leña.





