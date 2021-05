Juan Carlos Arechabala está a punto de jubilarse y en febrero fue víctima de un engaño telefónico por el cual no sólo le sacaron $50,000 de su cuenta, sino que también $200,000 de un crédito que sacaron a nombre del vecino, quien hoy pasa sus días entre el banco y la justicia para tratar de tener una solución.

Cansado de no tener respuesta Juan Carlos diálogo con noticias del Bolsón y contó el calvario que vive desde hace dos meses desde que se recibió un llamado telefónico desde Córdoba diciéndole que había ganado un premio de YPF, “me llamaron por teléfono hace dos meses, un llamado telefónico supuestamente de YPF, pero eran unos personajes cordobeses que me dicen que había ganado un dinero $150000 y qué tenía que ir con el teléfono al banco y bueno través del cajero en la aplicación Token me hicieron me hicieron un verso cómo se diría y a través de eso justamente tramitaron en menos de 15 o 20 minutos se tramitaron 2 préstamos de $100000 cada uno más $50000 de lo que yo tenía en el banco”, conto Juan Carlos.













Seguidamente le vecino agrego: “el banco me concede, me hace la gracia de concederme un préstamo a pagar en 5 años de $18 mil por mes, que sería la deuda que me queda”.

Seguidamente y ante la consulta sobre la respuesta que ha tenido Juan Carlos sin resignarse explico, “Ya me cobraron la primera cuota y ahora cuando cobre el sueldo me cobran la segunda”, explico el vecino ya que la cuenta que posee con el banco Patagonia es una cuenta sueldo Por lo cual la primera acción que hace el banco toda vez que se deposita el sueldo es cobrar la cuota del crédito.

Se jubila y deberá pagar un crédito que no pidió.

“Yo no sé, yo no conozco como se maneja el banco, pero me da la sensación de que me han estafado, ósea esta gente con mucha habilidad logró hacer conmigo el cuento del tío y yo entré y así que estoy hace dos meses tratando de evitar que el banco me descuente ese dinero, fui a defensa del consumidor y la defensoría del pueblo, fui a la defensa del pueblo de la provincia, fui a un montón de lados y nadie me da respuestas”, confeso Juan Carlos desesperado porque en poco se jubila y en lugar de disfrutar del fruto de sus años de trabajo deberá pasar 5 años pagando un crédito de un dinero que nunca pidió.





