Así lo confirmó esta mañana el viceintendente de la ciudad lacustre Alejandro Márquez quien detalló que la normativa no sólo incumple varios puntos, sino que además agregó que podrían estar incurriendo en la falta de deberes a funcionarios públicos, “es más un elemento de discordia y de generar una disputa política más que un elemento concreto para satisfacer la necesidad de la gente”, sentenció.

La controversial ordenanza que fue aprobada la semana pasada en el deliberante lacustre prevé la creación finalmente de un órgano de control específico para los fondos que llegan a Lago Puelo en virtud de la catástrofe sufrida el 9 de marzo, esta mañana el viceintendente Alejandro Márquez hizo una pequeña reseña sobre el tema, “ hace algunas sesiones atrás había salido ese proyecto ordenanza aprobado y había sido vetado por el ejecutivo, yo me tome un tiempo para dialogar con los diferentes bloques y concejales explicándole cuál era la posición del ejecutivo y la búsqueda a través del diálogo y la solución a este conflicto en principio planteado concretamente cuando se habían aprobado el ingreso de los fondos del ATN que había enviado nación de $75000000, cabe aclarar que se conformó una comisión de seguimiento por parte de los diferentes concejales para hacer un seguimiento de todo esos fondos”, explicó Márquez.

Seguidamente agrego que por otra parte todas y cada una de las inversiones que se realizan o gastos, como cada cualquiera interpretarlo respecto del ATN se publican regularmente semana tras semana en el boletín oficial, con comunicación al concejo deliberante como marca la carta orgánica, con lo cual están dadas todas las garantías de transparencia, explicó el viceintendente.

Sobre el particular Márquez explico que se trata de un sistema que durante muchísimos años se había pedido que el estado municipal tuviera un boletín oficial, “nosotros lo pusimos en marcha desde el año 2020 en forma online y prácticamente no hay movimientos de fondos en todo el estado municipal no solo en emergencia sino en cualquier área de gobierno que no está publicado, como se invierten esos fondos y los fundamentos en el boletín oficial”.

Un tribunal de cuentas que va a funcionar para controlar ejecutivo

Además, Márquez dejo en claro que no se sabe bien como se elegirían los integrantes del tribunal, “serán los integrantes de los diferentes bloques que harán una propuesta de un profesional lo que no queda claro, además de cuáles son los mecanismos de antecedentes y oposición, que no figura en la ordenanza, hay un montón de cosas que no figuran y que la tornan impracticable. Por eso digo queda claro que es más un elemento de discordia y de generar una disputa política más que un elemento concreto para satisfacer la necesidad de la gente de tener claro cómo se asignan los fondos”, enfatizó el viceintendente.





Se va a judicializar esta normativa porque es inviable

Finalmente, sobre la judicialización fue contundente, “Es que en lo concreto es impracticable este proyecto, la puesta en marcha de esta ordenanza porque aparte en algún caso podría significar incumplimiento deberes funcionario público en la medida que está contraviniendo algunas normas constitucionales. Así que no hay otra alternativa que la de hacer la presentación judicial iniciando las acciones de lesividad sobre lo que podría implicar en la forma y el costo de funcionamiento de este tribunal”, sentenció Márquez.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |