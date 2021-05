La medida regiría desde este viernes a las 20 hasta el lunes a las 6. Aunque aún no está claro el alcance de la medida, que podría extenderse por tres fines de semana.





Ante el colapso sanitario, algunas provincias ya tomaron medidas, como Santa Fe, Catamarca o Corrientes. Santiago del Estero, San Juan y San Luis son algunas de las otras provincias que anunciaron medidas.





En la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta mantendría la presencialidad desde el jardín de infantes hasta tercer grado y la suspensión de clases presenciales para secundarios y terciarios.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof apuesta a la continuidad del esquema actual de medidas de cuidado, con mayores controles. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, recordó que a pedido de intendentes del interior se emitió una resolución que pasó a algunos distritos a Fase 2, por “la incidencia de casos en los últimos 14 días y ocupación de camas de Terapia intensiva mayor al 80%”, con lo cual dijo, hay “59 municipios en Fase 2, 66 en Fase 3 y 10 en Fase 4”.





Más restricciones en Santa Fe y Corrientes

En Santa Fe, el gobernador Omar Perrotti decretó la suspensión de la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines, el cierre nocturno de la gastronomía y la suspensión de clases presenciales a partir de este jueves y por un plazo de al menos 10 días.





“Se prohíbe la circulación en todo el territorio provincial desde las 0. Queda restringida la circulación vehicular en la vía pública a toda persona que no realice actividades autorizadas”, anunció el gobierno santafecino luego de que se difundiera la cifra de contagios del martes: 3302, un nuevo récord.





La ministra de Salud local, Sonia Martorano, admitió que “en Santa Fe estamos en un momento de alta tensión sanitaria” y en diálogo con la radio Futurock aclaró: “No digo colapso porque todo el que ha requerido atención la tiene, lo que pasa es que estamos en un límite muy finito”.





En Córdoba también se registraron cifras récord a nivel provincial con 4032 contagios. Juan Schiaretti mantiene reuniones con intendentes y sectores económicos con el objetivo de tratar de consensuar la ampliación de medidas restrictivas a partir del viernes. Según el diario La Voz del Interior, el eje está puesto en mayores limitaciones a las actividades recreativas nocturnas y deportivas grupales, la suspensión de las reuniones familiares y sociales y limitaciones a las actividades extraescolares que conforman la “periescuela”. También se limitaría la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana.





El Gobierno cordobés mantendría las actividades presenciales de las clases, con suspensiones focalizadas en algunas localidades por aumento de contagios, como en las poblaciones de Colonia Bismarck, Monte Maíz y San Marcos Sud, informó la dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).





El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés anunció este miércoles 19 que la provincia se dividió en ciudades que están en fase 2, fase 3 y fase 5 del aislamiento social y preventivo y que se suspenderán las clases presenciales en las localidades que se encuentran en fase 2 y 3, como la ciudad de Corrientes o Goya.

“El foco de contagios no se da en la Escuela, no notamos que sea el centro de la escena, estamos hablando de bajar la movilidad para que los padres tengan que moverse y no tengamos actividades extracurriculares”, dijo Valdés.





“Consideramos que las medidas que vamos a tomar son estrictamente necesarias y que la tomamos con muchísima responsabilidad y seriedad. Tenemos que evitar que se nos vaya de la manos”, destacó Valdés. Al comenzar la conferencia, destacó que de 16 muestras que se analizaron, 14 corresponden a la cepa de Manaos.

Además, se restringe la circulación nocturna entre las 0 y las 7, se prohibieron las reuniones sociales y familiares y se desalojarán los espacios públicos y las plazas desde las 21. A partir de esa hora, también se decreta el cierre obligatorio de comercios en ciudades con fase 2 y 3, mientras que los bares y restaurantes podrán funcionar hasta la medianoche, solamente al aire libre. Se suspenden las actividades de culto en lugares cerrados, así como las actividades deportivas y se decretó asueto en la administración pública hasta la semana que viene. También se suspendió el turismo en las localidades de fase 2 y fase 3. En todos los retenes de ingreso a la provincia de Corrientes se van a pedir hisopado negativo y certificado de vacunación.





Las restricciones en el resto de las provincias por la segunda ola de coronavirus

En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto ya tomó más medidas restrictivas y anticipó este miércoles que “no descarta nuevas restricciones” si aumentan los contagios.

Desde este miércoles y hasta el 25 de mayo se prohibieron las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre así como la práctica o entrenamiento grupal de todo tipo de deportes al aire libre. Si bien La Pampa fue una de las provincias que implementó este año la presencialidad en todas sus escuelas, el crecimiento de casos obligó al mandatario a suspender esa modalidad y pasar al dictado de clases en forma remota.





En una entrevista radial, Ziliotto sostuvo que estamos en la peor época para el COVID por la llegada del invierno e instó a ventilar los ambientes. “Hay que convivir con el frío, ventilar lo más que se pueda, hoy el más mínimo descuido es peligroso por la existencia de las nuevas cepas”, sostuvo.





El Gobierno de Catamarca también dispuso el martes nuevas restricciones a la circulación y el cierre de actividades, en el marco de la Etapa de Convivencia Roja para detener el alza de la curva de contagios. El comité Operativo de Emergencia ratificó la “restricción para circular” en la provincia “en el horario de 20 a 6” y sumó “la prohibición de funcionamiento de las actividades de locales gastronómicos y afines hasta el 26 de mayo”, así como el funcionamiento de gimnasios, natatorios, escuelas de danzas y celebraciones de culto. Las clases presenciales también continuarán suspendidas.





En Santiago del Estero, ante el incremento de casos y con la ocupación de camas Covid UTI-UCI que llegó al 90%, rige desde el lunes la reducción del horario de circulación en toda la provincia, y desde el martes la suspensión del transporte público de pasajeros en Capital y La Banda, y las clases presenciales en ambas ciudades y en Las Termas de Río Hondo.





Estas medidas las dispuso el Comité de Emergencia (COE), en una reunión encabezada por el gobernador Gerardo Zamora, y regirán hasta el 28 de mayo, fecha hasta la cual sigue suspendida la presencialidad de las clases en la Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Nueva Esperanza, Los Telares, Suncho Corral, Icaño y Villa Figueroa.





En San Juan, el gobierno decidió cambiar el horario de trabajo de la administración pública para evitar las concentraciones en el servicio de transporte colectivo de pasajeros y fuentes gubernamentales señalaron que se busca “que el servicio sea utilizado por docentes y alumnos, empleados de comercio y trabajadores del sector público en distintos horarios”. En la provincia continúa la prohibición de circulación entre la 1 y las 6 todos los días.





Chubut aumentará los controles para que las restricciones impuestas se cumplan, para lo cual se recurrirá al compromiso de los intendentes. El ministro de Salud, Fabián Puratich, reiteró que “está prohibida la circulación nocturna, los encuentros deportivos y los eventos religiosos no pueden realizarse con más de un 30% de ocupación del ámbito donde se realicen”.





“Vemos que a pesar de todo no se cumple con lo establecido y estamos en contacto con los intendentes para que colaboren en la implementación y a la gente le pedimos que cumplan con las medidas, ya ni siquiera apelando a la responsabilidad social sino a la individual porque del comportamiento de cada uno depende que se supere la situación”, expuso.

En Río Negro, por una resolución del Ministerio de Salud, quedan suspendidos hasta el 31 de mayo los actos públicos, protocolares y fiestas populares así como eventos deportivos en espacios cerrados o al aire libre, pero siguen autorizadas las competencias oficiales “Torneo Federal A de futbol” y “Liga Argentina de Básquet”, con protocolos aprobados.

En Salta, las últimas medidas adoptadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) ante el aumento de casos de coronavirus rigen hasta el viernes 21 con presencialidad en las escuelas; un aforo del 30% en los locales gastronómicos, con mesas para cuatro personas y el horario de cierre de todas las actividades a las 24, sin distinción de rubros.





En Tucumán, el gobernador Juan Manzur se mostró preocupado por la situación epidemiológica de la Capital y analiza posibles restricciones. “Estamos empezando a abrir el paraguas frente a la meseta alta que se ha evidenciado durante esta jornada en Tucumán, con un nivel de contagios cercano a los 1.000 casos”, dijo el gobernador a La Gaceta. En unas 15 localidades del interior de Tucumán, se suspendieron las clases presenciales por el aumento de contagios.





Mendoza transita, desde el 13 de mayo, las nuevas restricciones con horarios limitados en comercios, restaurantes y salidas de acuerdo con la terminación del DNI y la suspensión de las reuniones sociales y familiares al aire libre. Además se vigila muy de cerca la situación en San Rafael, donde el intendente Emir Félix reclama medidas más duras.





Según el diario El Sol, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, dijo que el Ejecutivo provincial esperará conocer las decisiones que se tomen a nivel nacional antes de determinar nuevas medidas para la provincia.





El ministro defendió la presencialidad y aseguró que los contagios “no se producen en las escuelas”. “Cuando se habla de presencialidad, hoy en Mendoza, por el sistema de burbuja no hay presencialidad del cien por cien de los estudiantes, llega casi al 35%”, precisó.





Mientras tanto, San Luis puso en vigencia este lunes 17 un decreto que establece nuevas restricciones para “mejorar la situación epidemiológica actual y producir el menor daño posible en materia económica”, que incluyen la suspensión de clases presenciales, la circulación para hacer compras o trámites según termine el DNI en números pares e impares, horario acotado de 6 a 19 en bares y restaurantes con un aforo máximo del 30% de ocupación.

Mientras en el AMBA se volvería fase 1 los fines de semana, Santa Fe y Corrientes aumentaron las restricciones. Las prohibiciones afectan principalmente a las reuniones sociales, las actividades deportivas y la nocturnidad.Tras el récord de contagios y muertes de coronavirus del martes 18, con 35.000 nuevos casos y más de 700 muertos, la ministra de Salud Carla Vizzotti reclamó a las provincias que dispongan medidas restrictivas adicionales mientras que en el en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el Gobierno dispondrá un cierre total durante el fin de semana.

