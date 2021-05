Esta mañana el dirigente de Afuca Alberto Almirón se refirió a las nuevas medidas de restricciones en virtud de la pandemia covid-19 “si suspenden la actividad futbolística por 15 días nosotros vamos a acatar estas medidas, de hecho, ya lo veníamos previendo, pero queremos que la ley sea pareja para todos, sí paramos nosotros que cierren las confiterías, los boliches y también las canchitas de fútbol 5”.

En estos términos se manifestó el dirigente futbolista Alberto Almirón esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón sosteniendo que lo que quieren ellos es una ley pareja, basta de hijos o entenados, “Nosotros también adherimos a este decreto y como una organización, como una liga de futbol hemos charlado, lo hemos planteado a los delegados y nos parece excelente la medida en este momento, porque vemos un hospital de saturado, personal de salud muy muy agotado, sabemos que si hoy tenés un lesionado en la cancha de fútbol no lo van a poder atender porque la gente está abocado a este tema que el coronavirus”.

Además, Almirón agregó que ven con buenos ojos la medida, “pero también nosotros tenemos que mirar para adelante, como organización nosotros estamos hoy abarcando entre varones y mujeres 1800 personas, entonces ese es un gran número, que estamos de acuerdo con esta medida, pero que también podríamos llegar a plantear el tema de profundizar un poco”.

Mas adelante el dirigente enfatizo que desde el futbol han tratado de cumplir con todo, “bueno no hagamos fútbol desde Afuca, desde Afuveco también ara los suyo, pero tiene que haber un control sobre esto, muchachos, aunque duela y moleste, alguno se ponga los pelos de punta cerremos todo por 15 días”, sostuvo pidiendo volver a fase 1.

“Esta es el nuestra recomendación, para nosotros también pero a veces vos le podes tocar, como quien dice haber el bolsillo al comerciante, al que tiene un boliche pero muchachos que porque ahí también va el futbolista, entonces si nosotros en 5000 6000 metros cuadrados no podemos meter 22 jugadores al aire libre, no metas 60 tipos en un boliche todo cerrado, porque esto lo hacemos entre todos, nos cuidamos nos cuidamos entre todos, esto tiene que ser así; Entonces nosotros los vamos a apoyar, vamos a plantarlos en esto de que no vamos a jugar al futbol y si se ve futbol en algún lado es porque es clandestino y no está controlado”.

Futbol 5 también

Finalmente, Almirón pidió que sea parejo, “No pueda a ver torneo de fútbol y bueno cumpliremos, pero hay que ver el tema de fútbol 5, le césped sintético, es decir unas cuantas cosas si lo hacemos hagamos lo bien”, enfatizo y cerro remarcando que ayer le llegaron fotos de gente jugando en cancha de 5 y césped sintético.





