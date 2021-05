El concejal Lucas Castillo detallo el trabajo que realiza la comisión a su cargo, “Desde la comisión estamos trabajando con las juntas vecinales para tratar de regularizar todas las juntas, nos encontramos con qué hace un año venimos con esta pandemia que nos ha limitado mucho”, explicó y adelanto que se trabaja en conjunto con la junta electoral para evitar los censos.





En dialogo con la prensa el concejal Lucas Castillo adelanto que ya tiene un protocolo presentado, “ya tenemos un protocolo presentado en el COEM aprobado por la junta electoral municipal, para poder iniciar con algunas elecciones, las que tienen los padrones ya realizados, pero tenemos muchas juntas promotoras que se han presentado por eso lo queremos hacer cuanto antes”.

Sobre las juntas establecidas y regularizadas el concejal explico que hay muchas con mandato vencido, “nosotros ahora tenemos alrededor de 15 juntas vecinales las cuales algunas están con mandato vencido así que tenemos que realizar un trabajo de fondo, muy importante”.

Sobre el porqué se vencieron los mandatos Castillo enfatizo: “se han vencido porque como explicaba hemos tenido esta pandemia que nos ha cambiado todo el panorama de un día para el otro, los vecinos no podían salir de su casa, no podían realizar reuniones, no pueden realizar eventos, qué es lo que realizan las juntas vecinales, entonces nos complicó bastante el tema así que estamos trabajando para poder regularizar la mayor cantidad de juntas posible”.

Evitar la circulación

En relación a la los censos que se deben hacer para que los vecinos puedan votar, Castillo explicó como seria la metodología, “lo que lo principal que pensamos es que no queremos exponer a los vecinos a que vayan a golpear puerta por puerta para realizar un censo. Así que estamos trabajando en conjunto con la junta electoral para usar los censos que ya tenemos realizados y que la gente se puede acercar con el DNI, con la dirección corroborarlo en el momento de la elección y que pueda votar cómo se hacía siempre, siempre teniendo una base de un censo ya realizado previamente”.





