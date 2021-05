Noticiasdelbolson visito el Rincón de Lobos en el Noroeste chubutense por una denuncia sobre una situación ambiental, en el lugar dialogamos con Sergio Gaviño qué es el propietario de un complejo de cabañas y quien llevo adelante la tala de especies nativas, “no soy un delincuente todo lo volteada está ahí”, explico el vecino.

Gaviño es el propietario del complejo La Escondida, quien después del incendio del 9 de marzo tuvo mucho miedo por su propiedad y pidió a bosques que hagan un corta fuego, la respuesta nunca llego y el trabajo lo hizo él, “El 70% de mi propiedad linda con la reserva forestal a cargo de bosques y después del incendio del 9 de marzo que acá vimos Cómo se quemaban las casas de nuestros amigos, por eso decidimos hacer este corta fuego nosotros mismos que es una tala de unos 30 metros de ancho por 150 de largo”, detalló el vecino.









Con total sinceridad de Gaviño confeso que no le pidió permiso a bosque para hacer el cortafuegos, sin embargo, también destacó que desde hace 10 años vienen pidiendo que el estado haga un control del bosque en virtud del riesgo que se corre, “a veces nos dieron permiso para hacer algunos cortafuegos, (cuando estaba Finster), y otras veces no, pero lo que hicimos esta vez fue por miedo angustia y desesperación al ver como el fuego avanzaba sobre propiedad de nuestros vecinos”, explicó.

Seguidamente el vecino agregó que, junto a Beto Lobos, otro histórico habitante del sector, vienen pidiendo cada verano a la dirección de bosques que mantenga los cortafuegos limpios sin embargo el estado nunca llevó adelante esta acción sentenció Gaviño.









Más adelante y consultado sobre las especies taladas que se encuentran acanchadas dentro de su propiedad detrás de un alambrado el vecino explicó que él nunca quiso negociar con la madera, “si yo lo hubiese querido negociar la madera ya no estaría la hubiese sacado rápidamente porque cuando viniera bosque si la madera no estaba no había delito, pero mí no es esa, mi intención es cuidar mi propiedad y la de mis vecinos”, además agrego que en ningún momento se negó a que entre bosques, “vinieron vieron la madera, la marcaron incluso les ofrecí mis caminos privados para que puedan sacar la madera del lugar”.

Finalmente, Gaviño sostuvo que va a hacer el descargo correspondiente al acta que se le labro y si la determinación de bosque es que tenga que pagar una multa la va a pagar, “si tengo que pagar una multa yo la pago porque es lo que corresponde, yo soy el único responsable de lo que pasó acá”, enfatizo.













Cabe destacar que el vecino también realizó el raleo y el apeo de varios pinos insigne que estaban dentro de su propiedad que también podrían haber sido transmisores de un incendio con lo que queda demostrado que no sólo limpio fuera de su propiedad sino también dentro, procurando cuidar su espacio.





