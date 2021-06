Sin lugar a dudas la grieta se hace cada vez mas fuerte en Lago Puelo, el viernes pasado se conoció el pedido de renuncia a 5 funcionarios municipales por parte de los vecinos afectados por los incendios, rápidamente el día sábado los 4 referentes de las cooperativas que están trabajando en el lugar salieron a respaldar la gestión del intendente Augusto Sánchez.

Se trata de las 4 cooperativas que están trabajando con la emergencia ígnea, quienes luego de oír el reclamo de los vecinos, rápidamente hicieron público un comunicado apoyando la gestión de los funcionarios a los que se les está pidiendo la renuncia.





Sábado 12 de junio de 2021, Lago Puelo

Sr. Intendente de Lago Puelo lic. Augusto Sánchez

Hace semanas tuvieron la responsabilidad de definir un método de trabajo para desarrollar el proyecto de los módulos habitacionales de emergencia para los vecinos que sufrieron la pérdida de sus casas en el incendio.

Eligieron trabajar con las cooperativas de la región y con los productores locales. En su momento valoramos esta definición tomada y hoy volvemos a ratificar esta definición. Elegir desarrollar este proyecto apostando al afianzamiento de los actores locales es un desafío y una definición política, la cual acompañamos y celebramos.

Los productores locales, las cooperativas y los vecinos que estamos formando parte del proyecto sabemos que todo lo que generamos se queda en la zona y ayuda a remontar una situación que económicamente viene complicada luego de la pandemia y de los incendios.

Entendemos que el proyecto es de tal magnitud que se pueden generar retrasos en la ejecución del mismo.

Entendemos asimismo la preocupación de los vecinos por la necesidad de resolver su situación de vivienda y sabemos de primera mano acerca de la capacidad de trabajo y la resolución de los inconvenientes que van surgiendo en el camino. La Subsecretaría de Producción a cargo de Néstor Vidal con quien venimos trabajando desde el inicio del proyecto viene sorteando dificultades e imprevistos a la hora de poder realizar las compras en las cantidades que el proyecto requiere y valoramos en particular el compromiso del Sr. Vidal quien se ha cargado al hombro el proyecto. En medio de una catástrofe como la que sufrimos y con la necesidad siempre urgente y lógica de quien ha perdido su techo, los funcionarios que deciden afrontar la situación y cumplir firmemente con el rol que han elegido, lógicamente se van a encontrar expuestos a ciertos reclamos.

Somos parte del proyecto y trabajamos desde el inicio del mismo junto a la Subsecretaría de Producción para poder realizar la ejecución lo antes posible.

Haber elegido trabajar con actores locales como se está haciendo fue una decisión correcta y una necesidad para poder salir adelante de forma solidaria y comunitaria. Haber optado por una empresa constructora nacional no hubiera impedido que se generen los mismos inconvenientes en cuanto a límites de compras y disponibilidad de productos que se encuentran en faltante en todo el país. Lo único que hubiera cambiado es que los salarios de los trabajadores del proyecto no se gastarían en los comercios locales, que los aserradores no estuvieran trabajando como lo están haciendo y por sobre todas las cosas la principal diferencia es que en una obra donde quienes participan son asociados de una cooperativa o los mismos damnificados por el incendio construyendo sus propios módulos, los excedentes de obra se hubieran ido fuera de la localidad.

Dejamos constancia que la distribución de las obras se ha realizado de manera equitativa entre las cooperativas que participamos del proyecto, sin extorsiones ni amenazas y de manera armónica entre Producción y las cooperativas que intervienen.

Quedamos a su disposición en el momento en que lo requiera para ampliar cualquier malentendido que pudo haber surgido.

Lo saludamos atentamente.

Cooperativa Construyendo Futuro Julio Huechepan presidente, Cooperativa Ser Gente Ayelén Camarda secretaria, Cooperativa 15 de diciembre Leonardo Cisterna presidente Cooperativa COSERTEC Alejo Cancelo presidente.





