Se trata de una joven vecina del barrio ampliación Esperanza que vive en una humilde vivienda construida íntegramente de madera la cual se llueve en varios sectores y está literalmente en un mallín. Sostiene que desde Desarrollo Social no la atienden y el único que le tendió una ayuda fue el secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra. Mas tardes desde desarrollo social remarcaron que a la mama se la asiste, incluso desde otras instituciones.

Soledad es una joven mamá que vive junto a sus hijos de 5 y 6 años en una humilde vivienda del barrio ampliación esperanza y pidió ayuda a noticias del Bolsón para poder mostrar la situación en la que vive, “nos encontramos estas condiciones por muchos motivos que tuvimos y cosas que nos pasaron, llegamos a este lugar”, explicó la joven mama.

Seguidamente detallo que la cuestión es que necesita ayuda, “nosotros necesitamos ayuda porque estoy a cargo de mis dos hijos menores de edad, no cuento con ningún tipo de ayuda de parte de otras personas, ni de las instituciones, Desarrollo Social, Senaf, todos conocen mi situación, todos están enterados pero hasta aquí no he tenido ningún tipo de respuesta y la verdad que las condiciones en las que estamos es muy difícil para mí sobrellevar la crianza de mis nenes, porque la verdad que estamos una situación muy fea como verán hasta el techo de mi casa se gotea, para mí es muy difícil estar así”, conto Soledad quien pide ayuda ante una situación que la tiene desbordada.

Aunque sea 4 chapas de cartón

Seguidamente la joven pidió ayuda a quien pueda colaborar ya que desde desarrollo social no la asisten, “estamos en lo que se ve, la casita hundida Enel agua y el barro, me preocupa mucho el tema de la humedad porque me dijo desde chiquito sufrió enfermedades por cuestiones de este tema de humedad frío”.

Ni siquiera una letrina

A todo el panorama se suma la situación de un baño que solo son tres cartones tapando un hueco en el piso, allí debe acudir su hijita de 5 años de noche si luz y entre el barro para hacer sus necesidades, “el tema del baño me preocupa mucho porque lo que se ve no es un baño, (ni siquiera una letrina), yo tengo a mi niña pequeña que de noche ente el barro tenemos que ir a oscuras y n techo tiene, agote todas las instancias para poder pedir ayuda pero nadie se me ha acercado, he tenido informes sociales, todo, pero bueno respuesta no tengo de ningún lado”, enfatizo.

Solo Ibarra

Con todo, Soledad destacó que el único que llegó para darle una ayuda fue el secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra, quién viendo la situación de su vivienda anegada le envió un camión de ripio que fue desparramado en el acceso a la vivienda y esto le permite al menos que ingresar sin mojarse y embarrarse con lo que implica en esta época de frío sostuvo la joven mamá.

Solidaridad

A todo esto, la mujer pide no solo ayuda a los organismos, sino que a los vecinos que puedan tenderle una mano para techar el baño se pueden comunicar al 2944374372.

La respuesta de desarrollo social

Más tarde nos comunicamos con la directora de Desarrollo Social de El Bolsón Laura Rojas quién confirmó que ha Soledad se la está asistiendo, no sólo que recibe al menos 3 asistencias de distintos estamentos, sino que también en su momento se le gestionó ante la nación por la situación de vulnerabilidad, una asistencia de 10000 pesos mensuales que lo cobra y seguirá percibiendo y a la vez cuenta con un con acompañamiento económico desde el área de la mujer de $10000 los cuales cobra sin tener que brindar ningún tipo de contraprestación.

De igual manera la funcionaria prefirió obviar detalles de la ayuda que le están brindando desde hace años a Soledad en virtud de que por medio se encuentran dos menores de edad, “si la mamá elige, por motus propio, exponer a sus hijos es decisión de ella, pero nosotros desde desarrollo social no lo vamos a hacer”, expreso y dejo en claro que a la mama se la estaba asistiendo, no desde ahora, sino desde hace varios años, sentenció Laura Rojas.





