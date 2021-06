El subsecretario de producción de Lago Puelo, Néstor Vidal recibió esta mañana a los medios de comunicación y explico sobre las demoras en la construcción de soluciones habitacionales luego del incendio del 9 de marzo.

El secretario de producción de Lago Puelo dio un informe sobre la situación en relación a la construcción de soluciones habitacionales tras la emergencia ígnea, "la falta de mano de obra y materiales es uno de los tantos aspectos que están involucrados en esto”, explicó el funcionario.

Seguidamente detallo: “primero una organización administrativa de un municipio chico que no tiene la capacidad como para ejecutar tanta cantidad de dinero a la vez, porque uno tiene que respetar todos los procesos administrativos que emanan de la provincia, que si bien con la emergencia la estamos haciendo a veces de manera a las apuradas y compulsivamente para poder llegar a hacer lo poquito que hicimos en este poco tiempo, por otra lado nación ya lo tiene resuelto porque da un ATN y la cuestión administrativa la tiene resuelta, pero un municipio chiquito como éste tiene que empezar a organizarse, cómo es de cumpliendo las normativas y digamos que son bastante cuestionables en término de que son demasiado burocráticos, pero bueno hay que hacerlo así”.

47 viviendas

Sobre la meta de unas 175 viviendas en una primera etapa que se habían propuesto Vidal detallo, “es un todo, hay 40 en ejecución o a terminar, pero terminadas hay muy poquitas te dirían que hay dos”, ¿sobre el por qué?, explico: “porque si no está faltando la placa USB está faltando el inodoro, si no falta el inodoro falta la placa, sino faltan clavos, la otra vez pasó que, teniendo el dinero disponible, la orden de compra no había clavos en los corralones”.

Los Corralones

Seguidamente el funcionario también explicó que muchas veces el problema es de los corralones, “se suman un montón de cuestiones que están complicando mucho, los corralones que nos dicen que tienen problemas de abastecimiento, los corralones que nos mantienen los precios durante cuatro o cinco días no más de 5 días; Por lo cual Cuando hacemos una orden de compra y pasan 5 días te cambia n el precio, tengo que volver a recopilar y así se han caído compras que tuvimos que rehacer toda la facturación de nuevo porque no han podido sostener el precio por los momentos están teniendo”, enfatizo.

Cooperativas

Sobre la mano de obra que la han delegado a algunas cooperativas locales sostuvo que también están generando una entrada de dinero a quienes han perdido todo contratando estas cooperativas o en algunos casos a vecinos en particular.

Paciencia

Finalmente consultado que mensaje la da a las familias que esperan por su techo Vidal no titubeo en pedir paciencia, “le pedimos paciencia, le damos una agradecimiento por la espera, pero también saben que el municipio les está alquilando, está pagando alquiler personales a las personas que más necesitan se le está ayudando y se está brindando a través de otros medios, por ejemplo el municipio paga los honorarios de aserraderos portátiles para que se procese la madera en lugares como un callejón de Vera, donde se han hecho más de 20 viviendas con esa madera, previo convenio con bosques y conseguir que bosques nos habilite esa madera para que la gente se puedan construir su vivienda, más de 20 también ha pasado eso en Eco Aldea, ha pasado en otros sectores también”.





