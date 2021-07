El secretario de tránsito y Transporte Leandro Leoni cuenta de los operativos que se realizaron el fin de semana, significativo en cuanto a los secuestros por alcoholemia positiva falta de documentación. También se refirió a un conductor que agredió a uno de los inspectores de tránsito.

Se trabajo durante todo el fin de semana en distintos lugares de la localidad donde los resultados fueron secuestros por alcalemias positivas, de estos controles hay vehículos de turistas, de una empresa, en total fueron catorce. Leoni se refirió a la falta de conciencia de los conductores ya que encontramos casos donde no se asigna un conductor, explicó el funcionario. Además, agrego que un conductor se puso violento con el personal y se llamó a la policía, “esto sucede”, expreso el secretario, “lo que ocurre es que hay personas que no entinen que no pueden circular con ingesta de alcohol”.









No solo alcoholemia

Si bien la mayoría de los vehículos retenidos fue por alcoholemia positiva Leoni también destaco que hubo varios rodados secuestrados por falta de documentación, ese es el caso de la camioneta de la empresa CN Sapag, que se comunicó con este medio el chofer de la misma y explico que su caso no fue de alcoholemia, sino por falta del carnet de conducir, por tal motivo la unidad de la empresa que realizo el asfaltado de la ruta de Mallín Ahogado fue retenida.





Con respecto al valor de la multa en un caso de alcalemia positivo lo determina el juzgado de faltas comento Leoni, pero su costo aproximado es de $50.000, sobre el caso del control de Chubut denominado narcotest acá en nuestra localidad aún no se lleva adelante porque no tenemos los equipos necesarios. pero si se profundiza con el tema alcalemias, destaco que estuvo personal de transito de la provincia acompañando el trabajo.

Leoni dijo que desde su lugar de trabajo si somos requeridos participamos haciendo controles a vehículos y transportes pesados, en el día de la fecha nos reunimos con Claudio Thieck de la CNRT donde conversamos diferentes aspectos de importancia como así también estos controles necesarios.