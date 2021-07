El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se encontró ayer en San Carlos de Bariloche con el cónsul honorario del Brasil, Juan Schreiber, con quien avanzó “en el objetivo de entablar lazos con el vecino país a nivel turístico, cultura, educativo y deportivo”, se adelantó.

Al cierre de la visita protocolar, el jefe comunal detalló que “debemos continuar consolidando el perfil turístico de El Bolsón y la Comarca Andina para seguir en la senda del desarrollo y el crecimiento, ya que nuestra región tiene una multiplicidad de opciones para ofrecer”.





Sobre la reunión, destacó que “fue muy productiva y enriquecedora, en función de que nos permite conocer otras miradas acerca del sector turístico y poder planificar estratégicamente a futuro para recibir al turista brasileño en nuestra ciudad”.





Del cónclave, también participaron la intendenta de Dina Huapi, Mónica Balseiro; el director ejecutivo del cerro Perito Moreno, Maximiliano Mazza, y otros referentes empresariales de la zona andina.





Cabe recordar que hasta que se mantuvieron abiertas las fronteras, fueron varios los esquiadores de ese país que se atrevieron a superar los límites del cerro Catedral y “llegaron a conocer nuestro centro de esquí. Quedaron fascinados por la calidad de nieve virgen en el Plateau y la atención personalizada, además de la diferencia de costos. Todos prometieron volver y recomendarnos a sus amigos, pero se interpuso la pandemia”, valoró un instructor local.





Desde hace tiempo, El Bolsón procura tentar al turismo brasileño con la oferta del producto nieve, donde su complejo de esquí ha tenido importantes inversiones en los últimos años, sumado a una propuesta de singular gastronomía (es la cuna de la cerveza artesanal en Argentina), más la alternativa de otras actividades y excursiones como el parapente, escalada en hielo y la red de refugios de montaña “más extensa de Sudamérica”, emplazada en el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido y que se extiende hasta el oeste de la provincia del Chubut.





Ejemplo a seguir





Al respecto, Bariloche es “el ejemplo a seguir”, con una agresiva promoción mantenida por más de una década en ciudades como San Pablo (más de 12 millones de habitantes), lo que permitió la llegada de 60.000 visitantes en 2019, reafirmándose como el principal mercado emisor, con un gasto promedio diario de 100 dólares por persona. Dicha temporada (pre pandemia), también marcó el récord histórico de 41 vuelos directos por día, aterrizados en el aeropuerto local.





Actualmente, y con menos restricciones, hay gestiones a nivel nacional para retomar el arribo de esquiadores internacionales, precisamente con fuerte demanda del público brasileño.





Una encuesta revela que eligen a Argentina primordialmente por los paisajes (30%) y la oferta gastronómica (20%), pero también por la infraestructura con la que cuenta el país (19%) y por los destinos de invierno (17%).





Las opciones culturales, la oferta nocturna y gastronómica hace que el 32% de los brasileños planee visitar la ciudad de Buenos Aires, y hay un 30% que quiere esquiar en Bariloche. Un 13% de los turistas se inclina por recorrer viñedos en Mendoza; el 12% visitar Ushuaia, un 7% por conocer sitios históricos de Córdoba y hay un 6% que quiere visitar los glaciares en El Calafate.





Historia





Con todo, la intención de El Bolsón y la Comarca Andina por cautivar “al mundo carioca” no es nueva: en 2006, una delegación del área de Turismo de Lago Puelo, junto a funcionarios de la provincia del Chubut, participó en San Pablo de la Feria Internacional “Adventure Sports Fair”, con la premisa de dar a conocer los atractivos cordilleranos y la diversidad de actividades realizables en torno al turismo aventura. Dichas visitas se repitieron otras seis veces. No obstante, “dicha avanzada después no tuvo la continuidad necesaria como política de Estado”, recordaron.