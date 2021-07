Escándalo en la Coopetel, faltaron 7900 euros de una caja.

Es la cooperativa más grande la región. Por el escándalo cambiaron al presidente del concejo asesor, quien detallo, “la responsabilidad de cuidar los valores y el dinero de la cooperativa es de nuestro tesorero del Consejo de administración”, "el dinero pertenecía a un familiar del tesorero que es la persona que hoy esta a cargo de la Coopetel". El fiscal Arrien destaco que aún no se comprobó si fue un robo.

Luego de ser removido de la presidencia Juan Carlos Martinez dialogo con Radio El Bolsón y detallo, “la responsabilidad de cuidar los valores y el dinero de la cooperativa es de nuestro tesorero del Consejo de administración, en conjunto con los trabajadores de la cooperativa de la parte contable que son los que tienen el manejo del dinero”, explicó Juan Carlos Martínez.

En la entrevista realizada por la periodista Ana Paula Carro, Martinez explicó que el día lunes de esta semana se presentó en la fiscalía ratificó y amplio la denuncia, “lo hago porque los empleados envían una nota donde ellos dicen que todo el mundo sabe lo que pasó y de ser necesario ellos harán pública la información y dado que el consejo no trata esta nota que envían los trabajadores, no la tienen en cuenta es que yo la presento en fiscalía para que se investigue”, detallo Martinez.

Aun se determinó si hubo un robo

En concordancia noticiasdelbolson entrevisto esta mañana al fiscal de la causa Francisco Arrien quien explico en que estadio esta la denuncia, “una vez recibida la denuncia nuestra obligación es investigar para tratar de reconstruir los hechos, en función de la documentación que haya en la Coopetel más los testimonios de las personas que puedan saber sobre el hecho”, explico el fiscal.