Se trata de una de las familias históricas de Villa turismo, incluso de los primeros pobladores de El Bolsón, Juan Sales es descendientes de los colonos de este valle y nuevamente denuncia que vive en riesgo por una serie de Macrocarpas que están a punto de caer sobre su vivienda, aseguro.

Hace un año dialogamos con Juan Sales, vecinos de Villa Turismo quien relato como en esa oportunidad debió el y su familia pasara varias noches durmiendo en una camioneta por el miedo que uno de estos grandes macrocarpas cayera sobre su casa, en la oportunidad apelo al criterio de buen vecino y le solicito el propietario del predio que voltee esos pinos, sin embrago no tuvo respuestas, “no me han dado ni una solución, lo que me han dicho es que cuando vinieran en verano iban a ver lo que iban a hacer, a mirar los dos lados y que iban hacer lo que había que hacer pero en el verano vinieron y ni siquiera se arrimaron acá y tampoco se acercaron para hablar”.

Vivir con miedo

Además, Juan Sales detallo que viven en riesgo, “corro riesgo yo y mi familia porque con la nieve esas grandes ramas se empiezan a desgajar y son muy grandes pesan miles de kilos imagínense si se cae sobre una persona o una casa”, sostuvo el vecino que se crio en ese predio y nunca pensó tener que llegar a pedir ayuda a los medios para poder vivir tranquilo.

El vecino enfatizo que este tipo de pino no tiene mucha raíz y las ramas se astillan muy rápido, “todas las veces que corre viento sobre todo en las noches que más corre el viento uno no duerme tranquilo2.

Con todo, Sales explico que tiene audios de los propietarios que son indignantes, “Tengo audios de ellos donde me dicen que bueno que corte la parte mía, pero si corto la parte mía va a ser peor el pino queda desbalanceado y se viene abajo, aparte me pide que no le deje ni una basura en la parte de ella, pero eso no es así los pinos son ellos, ellos se tienen que encargar de mantenerlos y evitar que generen algún daño”.

Finamente Sales enfatizo que no quiere discutir con nadie y menos con sus vecinos, pero esta situación lo tiene muy preocupado al punto que ya no descansa por las noches, por lo que pide ayuda a quien pueda brindarla para evitar una tragedia.

No se descarta una intervención de Bosques que inspeccione estos 7 ejemplares de macrocarpa y de ser realmente peligrosos ordenen a los propietarios del predio que los volteen.

El macrocarpa es una especie arbórea de la familia de las Cupresáceas, (Árboles o arbustos, madera y follaje muchas veces aromáticos. La corteza de los troncos muchas veces fibrosa, desprendiéndose en largas cintas en los árboles maduros, o formando bloques. Hojas persistentes simples, de disposición espiralada o torcidas en la base pareciendo de disposición dística, opuestas, o verticiladas, como escamas, densamente apretadas), es originario del sudoeste de los EE. UU.