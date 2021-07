El Ministerio Público Fiscal realizó diferentes allanamientos en las últimas horas por la denuncia realizada por una vecina de Lago Puelo que fue vacunada contra el COVID con dosis vencidas de Covishield. En la jornada del viernes estuvieron en las dependencias del Ministerio de Salud de la calle San Martín en tanto que este sábado por la mañana el allanamiento se llevó a cabo en el Hospital Rural de Lago Puelo donde secuestraron una importante cantidad de documentación.

Ahora todo ese material deberá ser procesado y a continuación también se tomarán las entrevistas correspondientes a los actores del sistema y personas vinculadas con el hecho.

La investigación parte de la denuncia de una mujer que recibió la vacuna vencida en el mes de junio y según pudo saber el lote aplicado estaba vencido en mayo.

Los primeros pasos del procedimiento marcan que la búsqueda gira en torno a documentación para determinar responsabilidades en la aplicación y además determinar con los peritajes si esto puede generar algún riesgo en la salud en las personas que recibieron la vacuna. El Fiscal Carlos Diaz Mayer señaló a EQSnotas.com que en el procedimiento realizado en el edificio del área programática Esquel no hubo secuestros de consideración, sólo se puso a disposición un organigrama de funcionamiento y los datos sobre la mecánica que se implementa desde que la vacuna ingresa en la provincia hasta que llega a los vacunatorio. En cuanto a lo realizado este sábado por la mañana en el hospital de Lago Puelo, el procedimiento estuvo encabezado por una funcionaria de la Fiscalía de la Comarca junto a la Brigada de Investigaciones de la zona, y se secuestró un importante volumen de documentación. Hasta el momento tienen determinada la aplicación a unas cuatro o cinco personas que tienen identificadas, pero resta dar con más casos teniendo en cuenta que cada frasco trae diez dosis. El punto de la investigación no sólo está dirigido a determinar cómo se llegó a esta situación y quienes son los responsables en la cadena de definiciones, sino también a precisar cuál es el efecto real que tiene sobre las personas. Si bien las autoridades de salud informaron que una vez vencida la dosis no tiene efectos adversos, la mirada está puesta en precisarlo y en tal caso en el posible incumplimiento justamente por garantizarle a estas personas una inmunidad que no es tal. Vale destacar que el ministro Puratich recordó que las vacunas habían vencido el 31 de mayo y se aplicaron el 7 de junio. "En cualquier medicamento eso no es grave, pero se hizo la consulta a Nación y recomendó volverlos a vacunar. Como todo incidente tiene responsables y esa persona ya fue apartada". Luego añadió que cuando se aplicaron estas dosis no se miró la fecha de vencimiento. Posteriormente se cargaron los lotes y ahí "saltó" la fecha. "Ese control es previo a la inoculación" señaló. "Se convocó a estas personas y se los va a volver a inocular. Lamentablemente son 30 dosis de vacunas y es una locura que se venzan cuando no hay vacunas" expresó. Luego destacó que las vacunas vencidas "no traen nada malo, en todo caso no generan anticuerpos".

Fuente https://www.eqsnotas.com/ . Imagen la izquierda diario.