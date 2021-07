Los autores del hecho, previo amenazar al sereno, voltearon una de las paredes de la edificación que está siendo levantada por los propios trabajadores del cuerpo. La instalación anterior fue arrasada completamente por el incendio forestal del pasado 9 de marzo.





Desde distintos sectores de la Comarca Andina expresaron su indignación y repudio por los daños ocasionados en una obra que están construyendo los propios brigadistas de Las Golondrinas, cuyas instalaciones fueron arrasadas por el mega incendio forestal del 9 de marzo, donde además cinco de los combatientes perdieron sus vehículos particulares.



Según lo reconstruido hasta el momento, personas aún no identificadas llegaron anoche hasta el lugar y, luego de amenazar al sereno, voltearon literalmente una de las paredes de ladrillo del futuro quincho que se está levantando con materiales donados, a pocos metros del lugar donde el gobierno de la provincia del Chubut anunció un nuevo edificio de la central para el combate de incendios.



Al respecto, la concejal Cristina Jara (Cambiemos) expreso su “dolor, indignación e impotencia ante los hechos que ocurrieron en la brigada de incendios de Las Golondrinas. Con materiales donados, los brigadistas estaban construyendo un quincho y anoche no solo amenazaron al sereno que cuida el lugar, sino que echaron abajo una pared. Esto es inadmisible y espero que esta ola de violencia termine pronto, no se puede admitir esta escalada en espiral ascendente donde un día rompen vidrios de un local partidario, otro contra el hospital de Lago Puelo y luego dañan a esta institución”.