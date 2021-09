De a poco vamos recuperando la normalidad

(Imagen de archivo)













Esta mañana el Director de deportes municipal de El Bolsón Sebastian San Martin se refirió a las actividades deportivas que se realizaron el fin de semana, destacando el duatlón de Mallín Ahogado.

El fin de semana estuvo bastante movido por suerte, gracias a dios estamos volviendo un poco la normalidad prácticamente, explicó San Martin quien en primer termino destaco al duatlón que se diputo en Mallín Ahogado, “tuvimos muchísimas actividades en el área deportes con un duatlón al cual se acompañó a la organización del evento que se realizó en Mallín Ahogado, un evento que está organizado por Jaime y María que trajo una gran convocatoria y estuvo muy lindo acompaño el día también y mucha participación de gente de afuera con los Olímpicos Joaquín Arbe y Coco Muñoz ha sido un día lindo”, enfatizo San Martin.





Además, explico que el día sábado hubo un encuentro de básquet en el gimnasio Américo Torres donde participó la escuela municipal de básquet de Bolsón con San Martín de Esquel en lo que son las categorías menores, el domingo se disputó un cotejo del aliga mayores de básquet.





También las chicas del vóley





Seguidamente San Martin destaco el desempeño de las jugadoras de vóley, “las chicas participan en la liga de Bariloche el día domingo y lograron ingresar a las semifinales, “Queremos mandar un saludo muy grande y felicitarlas por este gran esfuerzo que están realizando que es muy importante”.





En relación al apoyo que se les brinda a las distintas delegaciones que viajan a representar a El Bolsón a otras ciudades el director de deportes explico, “con las escuelas municipales al no tener trafic, nosotros trabajamos con los grupos ya que la mayoría de las escuelas municipales tienen una comisión, un grupito que trabaja para juntar fondos y nosotros colaboramos de alguna manera con vales de nafta, o con el viaje y en el caso de otras instituciones fuera del área deportes trabajamos con anticipación entregando una nota un pedido se le responde”, con todo el funcionario hizo hincapié en que piden que os pedidos se hagan con tiempo, “somos claro en esto porque nosotros no podemos gestionar en la movilidad de una semana a otra o sea si me traen el lunes ya para el fin de semana no puedo gestionar una movilidad, una trafic para larga distancia no se va a poder pagar una movilidad de acá a comodoro, (por ejemplo) me sale $90000 y en la secretaria no contamos con ese dinero”.





Finalmente aclaro que si el pedido se realiza con antelación se puede pedir colaboración, “si me traen una nota un mes antes, tengo tiempo para pedir ayuda en la provincia con la cual estamos trabajando muy bien, estamos trabajando positivamente con la gente deporte de Río Negro y nosotros podemos llegar a gestionar a una movilidad, pero con tiempo”, enfatizo San Martin.