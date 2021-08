Esta mañana Fabia López y Luis albornoz del grupo justicia comarca hicieron uso de la banca del vecino en medio de la sesión de concejo deliberante de El Bolsón en la ocasión volvieron a pedir que se avance con la concreción de un juzgado penal en la localidad de El Bolsón, “no queremos ser seguir siendo ciudadanos de segunda”, detallo Albornoz al tiempo que le pidió a los concejales que cedan el predio necesario para que la justicia construya el edificio para que se instale este juzgado en El Bolsón.

Primeramente, Fabia López agradeció la oportunidad y confeso que jamás pensó estar en esta situación, “estamos acá en el grupo justicia comarca y queremos agradecer a ustedes por dejarnos participar y escucharnos en esto qué tiene que ver con el mejor acceso a la justicia, que es un derecho que todos necesitamos más cuando pasan tantas cosas que te cambian la vida de un día para otro como me pasa a mí y a mi familia, <jamás pensé que iba a estar acá pidiendo que se haga una Ciudad Judicial para que las familias puedan tener mejor acceso a la justicia”, enfatizó la joven mama visiblemente consternada.













Mas adelante Luis Albornoz referente de la agrupación de Familiares de Víctimas de Hechos de Violencia que ocuparon este miércoles la banca del vecino en el cuerpo deliberativo, con la premisa de solicitar el apoyo explícito al proyecto confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, quien “acordó prioridad a nuestro pueblo por encima de otras localidades y en octubre, cuando se apruebe el nuevo presupuesto, asignará los fondos para crear un polo judicial”, precisó el vocero.





“Nuestros representantes políticos tienen que dar una muestra de unidad y estar a la altura de las circunstancias ante esta decisión política ya tomada por el máximo órgano de justicia, incluyendo la cesión de tierras para el nuevo edificio”, señaló.





De todas maneras, demandó que la futura sede judicial “no tiene que ser un cascarón vacío, sino que también hay que designar los recursos humanos indispensables para su funcionamiento. Así se lo hicimos conocer a la nueva integrante del STJ, Cecilia Criado, quien está por asumir y nos visitó. Debe ser un servicio de justicia acorde a las necesidades de una población de casi 70 mil habitantes, ya que su jurisdicción también abarca El Manso, Ñorquinco y otros parajes rurales de la Línea Sur rionegrina”.





Agregó que “la demanda implica además la creación de un juzgado penal y las defensorías y fiscalías correspondientes”, sumados al juzgado multifueros que ya funciona en El Bolsón.





Liberado





En otro orden, Luis Albornoz se refirió a la liberación del único condenado por la muerte violenta del joven Franco Gavilán (23), ocurrida el 27 de enero de 2017 en un bar del paraje Mallín Ahogado.





Cabe recordar que los jueces habían acordado en primera instancia una pena de 12 años de prisión para Adrian Matlaszuk, aunque fue liberado el pasado 11 de agosto por “no tener condena firme”.





A criterio de sus familiares “es inconcebible que tampoco se haya aplicado la caución de $500.000 para que el imputado pudiese obtener la libertad. Argumentó que no tiene recursos y lo largaron solamente bajo juramento de que se va a portar bien. Hoy, con una tobillera, está tranquilamente en su casa”, explicó el referente de Justicia Comarca.





“Esta persona –recalcó- le quitó la vida y truncó los sueños de Franco Gavilán, al tiempo que destruyó a su familia”. No obstante, insistió en que “no vamos a claudicar en este reclamo de justicia. Ahora vienen los políticos a pedirnos un voto, pero no hay que olvidar que son ellos quienes deben trabajar en reformar el Código Procesal Penal. Mientras no ocurra, los asesinos de nuestros hijos están libres”, concluyó.