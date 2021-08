Un vecino de Epuyén, de 23 años, volcó este mediodía a la altura del kilómetro 1894 de la ruta nacional 40 en la zona del paraje conocido como La Angostura y resultó ileso.

Según se informó, el accidente se produjo a las 12.45, cuando el joven se dirigía hacia la localidad de El Hoyo tripulando un vehículo marca BMW (modelo 328i) y por causas aún no establecidas despistó a la altura de los paredones y terminó tumbado a un costado de la cinta asfáltica. Cabe destacar que a esa hora había una persistente llovizna sobre la región. No obstante, no se precisó si la calzada resbaladiza pudo provocar el vuelco. Con todo, los daños en el auto son considerables.