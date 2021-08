Brenda es una joven que a principios de año se mudó a El Bolsón atraída por la región y en busca de la tranquilidad que no le ofrecía Buenos Aires, es trabajadora de prensa y realizaba su actividad de firma remota, el lunes por la tarde fue victima de un robo en la casa que alquila en el pasaje Los Pioneros, además de robarle todos sus equipos de trabajo también le robaron sus ahorros.

“Hace unos meses cumpliendo un sueño me vine a vivir a El Bolsón. Cargué el auto de abrigos, herramientas de laburo, subí al gato y agarré ruta. Una amiga me anidó y me acompañó en la primera hazaña, conseguir una casita propia. Me mudé y fui armando mi hogar, de a poquito y despacito se viene llenando de magia y buena energía, lugar de encuentro, fogones y abrazos”, cuenta Brenda en un posteo que realizó en redes sociales.





Esta mañana NoticiasdelBolsón llego hasta la casita que con tanto cariño e ilusión alquilo en nuestra ciudad, allí la joven detallo como fue que los delincuentes se alzaron con sus herramientas de trabajo, ahorros y también se llevaron la paz que había encontrado, “Ayer entraron a robar, rompieron la ventana de la cocina y la dieron vuelta, literal. Se llevaron desde la computadora hasta las medias, incluyendo todos mis ahorros para vivir en el sur, plata en efectivo y dólares, hasta la bocha de mortadela de la heladera (por más gracioso y triste que suene, era nuestra anhelada cena con mate)”.





Robaron toda mi ropa técnica, térmica, los calzados (zapatillas y borcegos), los guantes y las medias, las camperas y buzos, todo mi equipo de montaña y del día a día donde hace varios grados menos que en Pergamino o La Plata, ciudades donde viví mis últimos años, cuenta Brenda.





Mas adelante explica que es trabajadora de comunicación y necesita recuperar sus dispositivos, que tienen todo el material universitario de los últimos años, archivos de sus últimos trabajos y una cantidad de información (fotos, videos, archivos, documentos) privada de años.





Quedé con lo puesto y sin laburo.





Ante esta situación Brenda detallo cada elemento que le sustrajeron a fin de si son ofrecidos en redes o en el mercado de lo ilegal alguien pueda reconocerlos y darle aviso a la policía, “acá apelo a la comunidad bolsonera, si alguien sabe que están ofreciendo estos artículos por favor me avisen o den pate a la policía”, y detallo uno por uno los elementos sustraídos:





- Notebook Lenovo Yoga 14' negra con un sticker de una ventana y un mate.





- Cámara profesional Canon T6 con lente 18-55 mm puesto, lente 75-300 mm y lente 35 mm (todos Canon).





- Dos baterías Canon.





- Tarjetas de memoria Lexar profesional de 32 gb y de 64 gb.





- Disco rígido extraíble WD Elements de 1 terabyte.





Buena energía





Pero la joven no solo se quedó en lo material, cerro pidiendo empatía agradeciendo la solidaridad, “les pido también, a quién le llegue este mensaje, toda la buena energía para transitar esto de una buena manera, ya que estoy lejos de mis afectos y de las personas que quiero y me gustaría estar abrazando. Y algún día, como bien dijo mi padre, podamos a hacer de este momento una buena anécdota. Les agradezco con el corazón las muestras de cariño y la solidaridad”.