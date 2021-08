Durante el acto en conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición física del padre de la patria, Jose de San Martin, el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano, sostuvo que por sus convicciones y lucha en favor de la patria, San Martin, si fuese contemporáneo seria Peronista. Durante el acto en conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición física del padre de la patria, Jose de San Martin, el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano, sostuvo que por sus convicciones y lucha en favor de la patria, San Martin, si fuese contemporáneo seria Peronista.





“Hoy recordamos al general San Martín libertador de Argentina, Chile y Perú que nos dejó este legado de libertad tan importante y que podemos ver en muchas ocasiones también de su obra y de todo lo que realizó a libertar esos tres países podemos sacar conclusiones de un hombre de bien, la conciencia es el mejor juez que puede tener un hombre, y me viene a la memoria varias de sus máximas, <seamos libres y no lo demás no importa> <serás lo que debas ser o no serás nada>, realmente muchas frases que marcan un hombre patriota por sobre todas las cosas un hombre bien y otra de la frase ya que la tengo en la memoria que se marca mucho como él pensaba es <vale más una derrota peleada que una victoria casual> Eso habla a las claras de un hombre que aprendía de los errores, que iba para adelante con convicción y muchísimo patriotismo”, reflexionó Pogliano sobre el padre de la patria.

















Mas adelante y consultado por esta suerte de revisionismo histórico que lo para a San Martin del lado de grieta del justicialismo, Pogliano no dudo en responder; “Yo lo siento peronista porque soy peronista pero un peronista de los de antes de esa patriota de la justicia social, de la patria estaba por sobre todas las cosas en eso sí sería un gran peronista”, sentenció.













Se ha degenerado la política

Mas adelante repreguntado sobre si quedan muchos peronistas de esos sostuvo: “no, quedan muy pocos, creo yo hoy en día y lo decía que sí hay una cuestión personalista, un sálvese quien pueda, un agrietamiento que ha roto hasta códigos de la política que antes no estaban hoy se personaliza mucho las cuestiones, realmente se ha degenerado <por ser discreto en la frase> mucho la política”.

Voy a estar acompañando a Mercedes

Sobre la visita de precandidata a diputada nacional por Juntos Somos Rio Negro, Mercedes Ibero que estará en la ciudad sobre el fin de semana, Pogliano no dudo en confirmar que la esta acompañando en la recorrida que se haría en los barrios, “Mercedes llega con una agenda que se arma desde el partido a nivel central y que aquí se arma a nivel local y el referente de esa agenda es Fabián Rudolph, presidente del concejo deliberante y todas las acciones que vamos proponiendo obviamente que se analizan en conjunto con la candidata y todas aquellas en las cuales signifique visitar gente aquí en la localidad la voy a estar acompañando sin lugar a dudas”.