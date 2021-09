24 pequeños lectores ganaron el desafío de leer más de veinte libros en un año

24 niños y niñas de todo el país se consagraron como los más lectores por haber sumado horas de lectura a través de Leer 2020. El Desafío. Todos los niños y niñas recibieron un reconocimiento de parte de Fundación Leer y de toda la comunidad educativa. 24 niños y niñas de todo el país se consagraron como los más lectores por haber sumado horas de lectura a través de Leer 2020. El Desafío. Todos los niños y niñas recibieron un reconocimiento de parte de Fundación Leer y de toda la comunidad educativa.





En un contexto particular atravesado por una pandemia y con la tecnología como aliada los chicos pudieron acceder a nuevas lecturas a través de https://desafio.leer.org/ y continuar con su proceso de aprendizaje. La mayoría de los ganadores tienen entre 5 y 11 años y junto a sus docentes y sus familias lograron superar el desafío de leer 20 libros en un año.





Leer 20-20. El Desafío es una propuesta de Fundación Leer que tiene como objetivo que cada niño lea como mínimo 20 libros de literatura en un año, a través de lecturas en línea a las que pueden acceder de forma gratuita y ganar medallas por libro leído. Además, pueden acceder a una biblioteca permanente con más de 100 cuentos clásicos segmentados por edad.





Los 24 niños y niñas premiados por cada provincia fueron reconocidos como los niños más lectores. Y todos los ganadores tienen por lo menos dos desafíos cumplidos, habiendo leído más de 40 libros. Los niños y niñas ganadores por provincia fueron seleccionados por Fundación Leer a través de https://desafio.leer.org/





Algunos datos sobre Leer 20-20. El Desafío desde que comenzó:





621.330 de lecturas

894 chicos leyendo

973 chicos cumplieron uno o más de un desafío en este tiempo.

Testimonios de padres y docentes de los niños y niñas ganadores y su experiencia con la plataforma:













Valeria, docente de Antonella (12), Buenos Aires





“Conocimos Leer 20-20. El Desafío durante la pandemia, con una propuesta brindada por la institución en la que trabajo como docente, para que los chicos puedan leer en casa. La idea fue muy beneficiosa ya que todos se entusiasmaban ganando medallas y sin querer se involucraron cada vez más con la lectura. Los cambios más notorios fueron las ganas de leer día a día. Para todos es una muy linda experiencia. A mí me parece una herramienta fundamental para ayudar a padres a incentivar a los niños a leer desde sus hogares o donde se encuentren.”





Ivana, docente de Agustina (11). Catamarca





“Desde hace varios años utilizo la plataforma. Puedo ver que al niño que siempre le gustó la lectura lo incentiva aún más. Y a otros niños le despertó el interés. Realmente hubo cambios importantes con la lectura: desde la fluidez al leer y el conocimiento de palabras que eran desconocidos para mis alumnos.”





Verónica mamá de Isabella (10) Santa Fe





“Por la escuela conocimos al desafío e Isabella la utiliza desde que va a primer grado. Desde que la usa, Isabella amplió su vocabulario, realiza recomendaciones de lectura a sus amigos y para mí es una gran herramienta. Esto es una gran oportunidad y acercamiento a la lectura."





Giuliana bibliotecaria de Giuliana (8), Chaco





“Creo que el mayor beneficio para Giuliana y sus compañeros es que accedieron a más títulos y autores, crecieron en sus lecturas y se nota un incremento de su vocabulario y la conversación sobre lo leído por cada uno; es maravilloso escuchar como comparten sobre lo leído, conversan con nosotros "bibliotecarios" y con sus pares. Particularmente en nuestra biblioteca, hemos utilizado la plataforma para que los chicos lean con las familias. Nuestra institución está muy agradecida porque pudimos mantener contacto con nuestros lectores durante la pandemia y ahora desde la presencialidad seguimos trabajando y fortaleciendo el placer de leer.”





Beatriz docente de Sol Mía (7), Chubut





“Me queda agradecer a Fundación Leer por acompañarnos y brindarnos una plataforma que integre juegos, libros y actividades de comprensión lectora a través de trivias, para que nuestros niños disfruten de la lectura de forma amena y lúdica.”





Natalia mamá de Pedro (5), Ciudad Autónoma de Buenos Aires





“Como mamá me gustó esta propuesta porque pudimos tener mucha variedad de libros... Además, Pedro se acostumbró a que le leamos al menos un cuento cada noche antes de dormir o incluso a veces antes de la siesta.





Es un momento que espera con ansias. Y en un contexto como este nos permite tener un momento de calma antes de dormir que además podemos compartir madre e hijo, algo que valoro mucho.”





Julieta docente de Luana (11), Córdoba









“Para mí fue muy positivo el uso de la plataforma porque en sus casas los chicos acceden a lecturas acordes a su edad, comentan los libros leídos entre sus pares, se recomiendan libros entre sus amistades y como Luana muchos de ellos mejoraron su producción escrita.”





Joaquina, ganadora de Corrientes (8)





“A mí me encanta leer porque los libros me atrapan, me hacen conocer mundos maravillosos y aprendo muchas cosas nuevas. Leer me hace muy feliz.”





Andrea Directora escuela de Lucca (8), Entre Ríos





“Conocemos Leer 20-20. El Desafío desde que salió por primera vez. Como responsable de la institución me pareció muy importante para la promoción de la lectura por eso todos los años nos sumamos a la propuesta. Creo que la fortaleza de la plataforma está en la practicidad, más las experiencias de lectura. Y es una herramienta que ayuda porque ofrece variedad de literatura.





Walter docente de Mía Isabella (8), Formosa





“La plataforma del Desafío Leer es muy útil ya que su presentación y dinámica son muy motivadoras para incentivar la lectura. Los ayuda a incorporar nuevo vocabulario y buenos hábitos de lectura. Creo que los ayudó a prepararse en lo virtual para afrontar el desafío de la educación durante la pandemia.”





Alejandra docente de Santiago (8), Jujuy





“El cambio en Santiago y los niños que usan este recurso fue increíble, con el correr del tiempo se manifiestan en las oraciones que formulan y favoreció en la ortografía y la creatividad en los momentos de crear historias... Creo deberíamos institucionalizar estas herramientas en todos los ámbitos educativos."





Sonia mamá de Dante (8) La Pampa





“A Dante el uso de la plataforma lo incentivó aún más, y le dio la posibilidad de jugar con sus amigos mientras leían. Para mí la plataforma acerca a los niños a la lectura pero se adapta al momento actual lo cual lo hace muy atractivo.”





Mía ganadora de La Rioja (8)





“Me encanta leer porque aprendo mucho y me divierto haciéndolo.”





Alejandra mamá de Sofía (10), Neuquén





“A Sofía lo que más incentiva a leer fueron las preguntas que se realizan al final de la lectura (trivias) y las medallas que puede ganar. Además, noté que se quedaba enganchada con el relato del libro y que luego nos comentaba y hacía referencias sobre lo leído. La plataforma de Leer 20-20. El Desafío nos ayudó toda la cuarentena, teniendo en cuenta que fue un contexto de encierro. Algo importante fue el desafío de leer, llegar al final del libro, responder las tres preguntas y luego ganar las medallas. Sin darnos cuenta teníamos varios libros leídos. La verdad no esperábamos el reconocimiento a Sofía, a ella le encanta leer y nosotros estamos muy contentos.”





María docente de Santiago (9), Mendoza





“La plataforma y los libros que contiene son una herramienta fundamental en el contexto de pandemia para mantener el contacto con los chicos y reforzar la lectura.”





Jésica docente de Constanza (10), Misiones





“Descubrí Leer 20-20. El Desafío buscando libros de literatura infantil en internet. Para todos los chicos y Constanza fue un cambio importante: mejoró la fluidez en la lectura, la comprensión de texto, aumentó su vocabulario y mejoró la escritura.”





Romina docente de Ornella (12), Río Negro





“La plataforma es una herramienta de ayuda ya que a través de ella se puede acceder fácilmente a una diversidad de textos literarios y permite continuar fomentando la lectura a través de otros formatos o medios. Además, agradecemos la posibilidad de poder ser parte de este desafío. Sentimos una gran satisfacción al saber que los alumnos han podido aprovechar dicha herramienta en casa. Y nos sentimos orgullosos de que Ornella ha sido seleccionada como la niña más lectora de la Provincia de Río Negro.”





Karina mamá de Máximo (9), Santiago del Estero





“Es espectacular la plataforma, va de la mano con la tecnología, de una manera sencilla crea un buen hábito, incentiva a Máximo en la lectura y el aprendizaje. Con respecto a los audio-libros y la lectura de los cuentos logra captar su interés, enriquece su lenguaje, desarrolla la reflexión y lo inspira a jugar y crear sus propias historias con la imaginación.”





Miriam docente de Pía (10), Salta





“Hemos disfrutado de la lectura en clases virtuales donde organizamos un té o mateada lectora. A través de juegos se señalaba a un niño para que nos relate el cuento que había leído y esto incentivaba más a los otros niños a leer. La trivia es magnífica para ellos, aprender jugando es un desafío constante. A Pía le permitió leer con entonación, ampliar su vocabulario y mejorar su comprensión lectora.”





Natalia, docente de Juan Ignacio (9), San Juan





“Para nosotros fue una experiencia muy gratificante, a medida que transitaba el ciclo escolar se podía comprobar el entusiasmo por continuar leyendo día tras día. Realmente es un gran recurso.”





Mónica docente de Sheila (11), San Luis





“Rescato de esta propuesta ya que en mi grupo tengo a un alumno que no leía, por diferentes razones, y a partir del trabajo en esta plataforma está leyendo muy entusiasmado y motivado. Para todos los alumnos se observó una mayor fluidez en la lectura y además la variedad de textos potencia su entusiasmo. Además, en cuanto a la escritura se vio una notoria diferencia entre los alumnos que habían leído más y los que habían leído menos. Estamos muy felices por Sheila y su reconocimiento.”





Denise docente de Lourdes (8), Santa Cruz





“Leer 20-20 es asombrosa para incentivar a la lectura de niños y niñas. En mi caso, les encantó a todos y tratamos de ingresar juntos, así los ayudo a entrar y registrarse. Desde esta plataforma se logra incentivar a los niños, jugar y aprender. Solo felicitarlos por brindar está maravillosa oportunidad de acercar a nuestros niños a la lectura de una manera tan atractiva.”





Olga docente de Laureano (11), Tierra del Fuego





“Esta propuesta que nos presentó Leer 20-20. El Desafío nos posibilitó trabajar en las aulas virtuales para que los chicos lean en casa. Las familias son un gran apoyo en estas propuestas y, además, resulta práctico tener los libros disponibles en formato digital.”





Marlén mamá de Alan (10), Tucumán





“Conocimos la propuesta por intermedio de la maestra. A Alan lo ayudó a conocer nuevas historias. Todos los días lo incentiva a seguir leyendo y creo que lo más importante es que lo ayuda a seguir con su aprendizaje. Estamos muy agradecidos por este reconocimiento y esta oportunidad.”













Acerca de Fundación Leer





Desde Fundación Leer organización sin fines de lucro que desde 1997 trabajamos para acercar la lectura y los libros a los niños y niñas de todos los rincones de la Argentina. En el 2018 Fundación Konex nos otorgó el “Premio Konex Platino” en la categoría Entidades Culturales. Y en 2019 “Premio Samsung Innova” a la Plataforma digital Leer 20-20, como proyecto más innovador en la categoría “Arte y Cultura”.





“Soñamos con un país donde todos los chicos accedan a los libros, puedan leer y disfruten de la lectura. Un país en el que la alfabetización y el amor por los libros nos abran las puertas para un futuro mejor. Trabajamos junto con familias, escuelas, centros comunitarios, empresas y diversas organizaciones”, explica Patricia Mejalelaty, directora de Fundación Leer.





En 23 años de trabajo desarrollamos programas en las 23 provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires. Así, 2.452.452 niños y jóvenes participaron de los programas; 2.143.840 libros nuevos fueron distribuidos; 4.049 espacios de lectura fueron creados y 26.361 adultos capacitados entre docentes y líderes comunitarios de escuelas y centros de todo el país.