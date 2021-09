Aclaran situación vinculada a plan de manejo en el cerro Perito Moreno

El secretario de Producción, Fernando Malaspina, aclaró que la Unidad Ejecutora de Bosques Nativos “aprueba planes de manejo”. En este caso, se trata de un particular “que tiene un predio en una zona donde se pueden hacer modificaciones de uso del suelo”, pero aclaró que ese visto bueno “no implica la autorización de loteo, ni que se puede comenzar a trabajar”.

Explicó que desde el Ministerio se analizan los planes de manejo “sin subjetividades”, pero “no se aprueban loteos”. Y completó: “Acá nada va a cambiar. Si la empresa tiene medidas de no innovar y no puede avanzar, no es facultad de nuestro Ministerio aprobar loteos o urbanizaciones”.





El estudio de este proyecto demandó tres meses de análisis. El dictamen se basa en lo establecido en la Ley Nacional 26.331 y la Provincial 4.552. Es de 280 hectáreas y se trabajaría sobre el 20% del suelo.









La normativa nacional define tres colores desde el ordenamiento territorial. El rojo es 100% restrictivo y el amarillo también presenta una serie de cuidados de conservación, mientras que el verde incluye la autorización para avanzar en desmonte para producción, urbanización o emprendimientos, ya sean públicos o privados.





En este caso particular, el plan se planteó sobre lotes de zona verde (Categoría 3).





Acompañaron a Malaspina, el subsecretario de Recursos Forestales, Fernando Arbat y el referente en la ciudad, Danilo Ramírez.