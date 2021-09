El mal estado de la ruta 40 es la antesala de una tragedia

Así lo grafico Domingo Sales vecino de El Bolsón que el pasado sábado sufrió la rotura de un neumático en uno de los pozos de gran tamaño que hay en la ruta 40 tramo El Bolsón - Bariloche, “justo venia un camión chileno de frente, de casualidad no nos matamos”, sostuvo. Mientras cambiaba su neumático, otro auto también rompió una goma en el mismo pozo.

La semana pasada venia de Bariloche el sábado a la tarde por suerte no venía muy fuerte, relata Sales agradeciendo que no viajaba a más de 80km en una ruta nacional, “suerte que venía despacio y caigo en un cráter porque es un cráter lo que está de la cascada la virgen más allá del puente de Azocar”.





Sin embargo, ahí no termino la odisea, “venia un camión de frente justo cuando yo rompo la cubierta, eran como a las 8:30 y con las luces no logre ver el pozo que tenía de frente y reventé una goma delantera, pero no pasaron tres minutos que atrás mío otro auto reventó también una cubierta en el mismo pozo”, enfatizo Sales.









Pozos y banquinas descalzadas













Tomalá vos dámela a mi





Una vez en la ciudad Sales comenzó a realizar la queja correspondiente y nadie se hace cargo, “la ruta es un desastre, realmente no sé si todavía lo arreglaron o no pero yo llame a Hidraco y me dijeron que ellos solo hacen seguridad invernal, también me comunique con vialidad nacional Bariloche y me dijo que el director esta en Viedma pero yo no puedo ir a quejarme a Viedma además hay otros organismos que nos tiene que representar”, insistió el vecino que debió desembolsar $44000 para reponer el neumático dañado.





















No es culpa de los camiones chilenos





Finalmente Sales explico que esta situación de la ruta no es por culpa de los camiones chilenos, “Nosotros siempre decimos que es por los camiones, pero los camiones salen con una tara permitida y las compuertas cerradas desde aduanas, respetando los pesos con los que salen y deben llegar a destino, acá lo que hay es desidia y abandonó al no mantener la ruta como corresponde”, sentenció Domingo Sales.