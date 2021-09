La Provincia abre las delegaciones del Registro Civil el domingo de elecciones

¿Quiénes votan?





Todos los argentinos nativos y por opción que tengan entre 18 años y 70 años y que estén inscriptos en el padrón electoral. Todos los jóvenes de 16 y 17 años, y los que teniendo 15 cumplan los 16 años hasta el mismo 14 de noviembre tienen derecho optativo al sufragio.

¿Dónde voto?





Podes averiguarlo rápido y fácil con tu DNI en https://www.padron.gov.ar/





El Gobierno de Río Negro abrirá las puertas de las delegaciones del Registro Civil y Capacidad de las Personas durante el domingo 12 de septiembre. Será de 8 a 18 y el objetivo es que quienes aún no retiraron su DNI actualizado puedan hacerlo para votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O).“El domingo no se harán trámites, solo se abrirán las puertas para entregar documentos de identidad actualizados a quienes lo necesiten para poder votar y por algún motivo no pudieron recibirlo anteriormente. Cabe destacar que las y los ciudadanos deben votar con el DNI que figura en el padrón electoral o bien con uno que sea posterior”, explicó el director del Registro Civil, Lucas Villagrán.