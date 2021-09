Nuria necesita ayuda

“Me da mucha vergüenza decir lo que siento y pedir ayuda, hoy necesito ayuda para poder viajar y hacerme un tratamiento y no sé por dónde buscarla”, explica Nuria una joven mama que debe enfrentarse al cáncer y luchar por su vida en Bariloche.

Esta mañana dialogo con noticias y comento: “Lamentablemente todo es plata, todo se pone tan difícil, si bien nunca pedimos nada hoy la situación es distinta”, remarco y explicó que hace unas semanas la diagnosticaron de cáncer por lo que a más tardar el día sábado debe estar instalada en Bariloche para comenzar a realizase rayos y quimioterapia en el instituto Intecnus de Bariloche.





Seguidamente la joven mama de un niño de 5 años pidió si alguien sabe dónde acudir para que me brinde ayuda, “Tengo que viajar durante un mes y medio todos los días a Bariloche hacerme tratamiento oncológico pero los médicos me explicaron que no podía viajar todos los días por lo que debía quedarme en Bariloche, es por eso que apelo a la solidaridad de todos para que me ayuden”, sostuvo Nuria.





En familia





Gracias a la entereza de su pareja y familia Nuria no está sola debido a que no puede dejar solo a su hijo de 5 años y ella no podrá por estos 45 días valerse por si misma la acompañara su pareja para asistirla y contener a su hijo, esto le da un aliciente sabiendo que al regresar cada jornada después de los tratamientos se encontrará con el abrazo de su pequeño y su compañero, explico.





Debido a que la situación es urgente me veo en la necesidad de pedir ayuda, los vecinos y amigos que me están acompañando en esta situación crearon está cuenta de mercado pago. CVU 0000003100010522564179 para que la desde donde sea puedas ayudarme.

Desde ya muchísimas gracias.