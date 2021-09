PASO2021. Torres. “No hay que culpar a la gente que no nos votó, perdimos los dirigentes”.

Desde la unidad básica Eva Perón la ex candidata a intendente Cristina González y él ex legislador provincial Rubén Torres reconocieron el Triunfo de Juntos Somos Río Negro y destacaron que en esta situación los responsables de este resultado son los dirigentes. “Por primera vez el peronismo se tiene que hacer cargo o en cualquier momento va a pasar a ser una tercera fuerza”, reconoció Torres.

Primeramente, la doctora Cristina Gonzales detallo que no fue una elección peronista desde el punto de vista que para los peronistas una elección es una fiesta, “primero y principal hicimos una muy buena elección, teniendo en cuenta de que estamos atravesando una pandemia que no nos permitió tampoco trabajar como trabajamos los peronistas, todos unidos con otro festejo, porque para nosotros los peronistas cada elección es un festejo”.









Además, la referente política agrego: “hoy no lo podemos hacer del modo peronista porque nos tenemos que cuidar y cuidar a todas y todos los vecinos de El Bolsón”, “seguramente nos faltó llegar al vecino, pero tenemos de acá a noviembre para hacer llegar nuestra propuesta y lo que hoy estamos decidiendo quiénes son los candidatos que van a competir”.

Hay que hacerse responsable de esta lección y no estar echando la culpa de la pérdida pueblo

A su tiempo el ex legislador Rubén Torres realizo un análisis hacia adentro de las filas peronistas, “Nosotros en esto vamos a ser totalmente criteriosos, no le vamos a echar la responsabilidad al pueblo, que no nosotros como dirigentes o pseudos dirigentes hay que hacerse responsable de esta lección y no estar echando la culpa de la pérdida pueblo de esta elección porque no nos votó”, enfatizo Torres.

Además, agrego: “algunos dirigentes tenemos alguna responsabilidad, otros más grande o han tenido responsabilidades mayores y algunos no tanto, pero tenemos que hacernos cargo”, “por primera vez el peronismo se tiene que hacer cargo o en cualquier momento va a pasar a ser una tercera fuerza”, detallo.









Somos malos dirigentes y tenemos que empezar a hacernos cargo

Finalmente recargo las tintas sobre una mala estrategia, “también tiene que ver cuando el partido oficialista rionegrino Juntos Somos Río Negro tiene algunas prácticas indebidas, nosotros como peronistas no salimos a denunciar ni a decirlo y tampoco salimos a capitalizar las cosas que hace nuestro gobierno nacional, también somos malos dirigentes y creo que tenemos que empezar a hacernos cargo, al que nos quepa el sayo nos tenemos que hacer cargo”.