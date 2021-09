Resurgir después del incendio

Daniel Miranda es productor de la zona de El Ternero, durante los incendios de febrero pasado se le quemo el campo, hoy a 5 meses de la catástrofe noticiasdelbolson volvió a la zona y dialogo con el vecino, quien relató cómo es resurgir de las cenizas.

Sobre la situación que atraviesan los vecinos afectados por los incendios en la zona de cuesta del Ternero visitamos a Daniel Miranda quien nos contó: “por lo menos la provincia nos dio algo, un poco alambre, nos entregaron mangueras, pasto para los animales, hasta el momento, pero fue porque salimos a reclamar”, remarco.

Cabe destacar que desde los incendios el sector formo una junta vecinal que está trabajando, “de poco, pero se están haciendo cosas”, sostuvo. Habría que preguntarle al presidente la junta que lo que se necesita para seguir avanzando, confió.

Todo sirve

Con todo Miranda destaco que todo lo que aporten ayuda a recomponer la situación, “a mi ayer me dieron un subsidio qué son 3 rollos de alambre, algunas mangueras, en realidad todo sirve, pero fíjate vos yo tengo que empezar a reforestar y no puedo porque tengo todo el campo abierto, sin alambre los animales entran y me rompen todo. Mis animales se me escapan, de hecho, tengo las vacas en el campo de un vecino que me dio permiso para tenerlas ahí porque si no es todo un lío se mezclan todos los animales y ahora estoy yendo hasta ese campo para llevarle un poco de forraje y agua”.

















Finalmente, el productor se mostró muy preocupado por la temporada estival toda vez que remarco que las pocas nevadas que cayeron no generaron la humedad necesaria, “encima la nieve no se congeló y esto ha hecho que la poca humedad que había se vaya rápidamente va hacer un verano muy complicado y vamos a tener que tener mucha precaución con los incendios”, vaticinó el hombre que desde que tenía 2 meses vive en la zona rural de cuesta del ternero.





Fuegos de interface









Mas adelante también dialogamos con Alejandro Namor, jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios, quien mostro preocupación por la próxima temporada estival y la reincidencia de los incendios, además dejo en claro que en lugares donde no puedan ingresar con garantías no lo harán, “quedaran callejones sin asistencia ante un incendio”, resaltó y sentencio, “no voy a poner en riesgo la vida de ningún bombero”.