Vecinos de la región volvieron a marchar contra el loteo en Mallín Ahogado

Bajo la consigna <no al loteo de Pampa de Ludden>, vecinos de toda la región se congregaron esta mañana en Plaza Pagano de allí marcharon hacia el municipio local y la subsecretaría de bosques de la provincia de Río Negro donde entregaron sendos petitorios en contra de la resolución del 2016 que habilitó el loteo, pese a estar vigente una orden de no innovar de la Cámara Civil de Bariloche.

A partir de las 10:30 de la mañana comenzaron a nuclearse distintos referentes y vecinos de toda la región bajo el lema no al loteo de Pampa de Ludden, en la oportunidad Noticias del Bolsón pudo dialogar con los vecinos sobre este reclamo, “recientemente tomamos conocimiento de que el 17 de agosto se Fernando Malaspina secretario de producción y agroindustria firmó la aprobación de cambio de uso de suelo como representante de la UEP en el marco de la ley de bosques nativos y nosotros consideramos que es una acción que raya lo irregular porque está violando la orden de no innovar, una orden de no innovar que está sostenida por un juicio en lo contencioso administrativo sobre la secretaría de ambiente que no fue resuelto que tiene previsto en el mes de octubre una inspección ocular en la Pampa de Ludden”, detallo Silvia Rojas.





A su tiempo Guillermo otro vecino remarco que se sintió feliz porque después de la pandemia se pudo volver a la calle, “Primero ver que la gente de Mallín reaccionando a lo que está sucediendo es Cómo poder volver a salir a la calle después dos años también de pandemia y la historia de seguir, hay un juicio que sigue, hay una causa que sigue, la siguen violando sigue mintiendo y hay algo que viéndolos a los ojos a ustedes que nos conocemos desde los 12 años en esta lucha conocen las idas y vueltas esta situación conocen como fue la lucha pacífica, aunque en un momento la cosa se puso un poquito más jodida, pero siempre se mantuvo el mismo espíritu de lucha”.





Además, Guillermo agrego que vienen reclamando pacíficamente, “creo que no quieren entender, hay que dejar bien en claro que los que estaban con este proyecto hace 12 años son lo que están gobernando ahora eso es así contadores, abogados fueron gente que trabajó en laderas y creo que laderas con el tiempo fue desplazando gente que laboraba y hoy por hoy cada vez trabaja menos gente de acá, son muy pocos a los que laderas está dándole eso que vino decir que hay, trabajo”, sostuvo y enfatizo que laderas vino a hacer su negociado y cuando en el loteo haya un centro comercial los turistas no vendrán más a El Bolsón.









Una vez realizada la improvisada rueda de prensa los manifestantes se dirigieron al municipio local donde entregaron un petitorio en contra de la resolución del 2016 que habilitó el loteo, pese a estar vigente una orden de no innovar de la Cámara Civil de Bariloche, según explico Rojas y luego se dirigieron a la secretaria de bosques, allí fueron recibidos por Fernando Arbat, subsecretario de Recursos Forestales de Río Negro, quien explico a los referentes de la manifestación que ellos tenían un estudio de impacto ambiental que, en realidad, es una declaración de 2016. Y que no pueden desconocer el pedido de una empresa privada; por eso, para evitar que les haga reclamos, deben darle curso al pedido, comentó Rojas, al término de este encuentro.





Finalmente, los manifestantes respondieron al funcionario que: "un pedido de semejante envergadura para lotear 300 hectáreas no puede hacerse sin un estudio de impacto ambiental por la ley de bosques". Plantearon también la posibilidad de acudir a la Delegación de Bosques de Nación.