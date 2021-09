Voley: el entrenador de selecciones llegó a Bariloche en busca de talentos para representar a Río Negro

foto de archivo

Observa minuciosamente a cada jugador, analiza el juego y piensa. Al cabo de unos segundos, detiene el ejercicio y hace algunas indicaciones en el medio de la cancha que los jóvenes escuchan con atención. El ejercicio se reitera. Observa minuciosamente a cada jugador, analiza el juego y piensa. Al cabo de unos segundos, detiene el ejercicio y hace algunas indicaciones en el medio de la cancha que los jóvenes escuchan con atención. El ejercicio se reitera.

Ernesto Omar Devia, entrenador jefe de las selecciones masculinas de Voley de Río Negro, coordinó dos entrenamientos con 20 jugadores barilochenses en la sede del Bariloche Voley Club, en la calle John O´Connor 130.

El recorrido por la provincia de este integrante de la Federación Rionegrina de Voley comenzó a mediados de julio con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Río Negro.

“Antes juntábamos a todos los chicos en un mismo lugar, entrenábamos en un punto de la provincia y así íbamos depurando la lista. Pero la pandemia generó que fuera riesgoso hacer las concentraciones como solíamos hacer”, contó Devia, instructor nacional de entrenadores.

Para no perder otro año, Devia hizo una propuesta novedosa a la Secretaría de Deportes de la provincia: en vez de concentrar a los chicos en un lugar, él recorrería los distintos puntos de Río Negro para detectar pequeños talentos.

Este año, los Juegos Binacionales de la Araucanía se suspendieron ya que solo es posible ingresar a Chile vía aérea a raíz de la pandemia. “Casi 200 personas de cada delegación viajando por Santiago de Chile era un gasto incalculable”, resumió Devia.

Por eso, la apuesta fue generar un torneo que reuniera a todas las provincias patagónicas del 31 de octubre al 6 de noviembre. En el caso del vóley, la sede será Ushuaia.

El recorrido de Devia comenzó en Valle Medio, continuó por San Antonio Oeste, Viedma, Sierra Grande, Valcheta, Los Menucos, Jacobacci y Roca. Ahora es el turno de Bariloche y a fines de esta semana, será el turno de El Bolsón. “Hasta ahora llevo evaluados 93 pibes de 14 a 19 años”, advirtió Devia.

¿Cómo seleccionan a los posibles candidatos a los juegos provinciales? Los jugadores son propuestos por los mismos entrenadores de cada localidad. “Yo los observo, trato de filmarlos y evalúo de acuerdo a la propuesta de los entrenadores de cada club. Es una tarea difícil seleccionar a 14 jugadores. Se eligen los mejores, no importa de dónde sean”, explicó este entrenador de 62 años que arrancó a jugar al vóley en 1975 en San Antonio Oeste, su ciudad natal.

En 1987 arrancó con la primera selección provincial. Desde entonces, no ha parado.

En relación a la selección de jugadores para la selección provincial, aseguró que evalúa la actitud, la técnica y la altura que, “no es imprescindible pero es importante ya que nos preparamos para competir con selecciones de otras provincias”.

Respecto a los jugadores que participan de las concentraciones, Devia reconoció que la mayoría de los chicos “se autopresiona. Uno trata de que estén relajados y se diviertan pero tienen un peso. Y me parece bárbaro que lo sientan si verdaderamente les interesa. Si no, es como que todo da lo mismo y lo cierto es que se compite en situaciones de mucho estrés”.

También reconoció que la peor parte de su tarea es notificar a quienes quedan excluidos. “Siempre me pongo en la piel del nene al que le decís: ‘En esta no vas´. Es duro pero todos conocen las reglas”, dijo.

Devia resaltó que, finalmente, entre los seleccionados, se intenta que el clima sea lo más armónico posible. También hay ciertas condiciones a fin de que los chicos de distintos puntos de la provincia interactúen: no compartir habitación con el compañero del club ni la entrada en calor, por ejemplo. “Les decimos que, en la selección tienen puesta la camiseta de Río Negro y no de su club. Que deben representar a la provincia con mucha responsabilidad. Por eso, el comportamiento debe ser bueno no solo en la cancha sino en el hotel y en los comedores”, expresó y acotó: “Se puede tolerar que erren un saque pero no que rompan algo”.

El entrenador de Cipolletti consideró que la concentración de jugadores en toda la provincia también pretende motivar a los jóvenes ya que “venimos de un tiempo largo sin competencia”. “El hecho de que alguien de la selección viaje para verte entrenar es motivo suficiente para que los chicos quieran entrenar o mejorar”, advirtió.