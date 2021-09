Vuelcos e incendios de vivienda ocuparon el fin de semana de los bomberos voluntarios

En el diálogo con la prensa el Jefe del cuerpo activo de Bomberos voluntarios de El Bolsón, Alejandro Namor explicó todas las salidas en las que participaron desde el día jueves que asistieron a un incendio de una cabaña en un complejo ubicado en Villa Turismo hasta terminar el día de ayer con el incendio de una vivienda en Mallín Ahogado.

Primeramente, Namor se refirió al incendio que afectó una cabaña en el sector de Villa Turismo, “fue en una cabaña ubicada en la subida al Piltriquitrón, según nos informó el dueño en la cabaña que estaba alquilada aparentemente dejaron ropa colgada en el calefactor y salieron y eso fue lo que produjo el incendio”.





Sobre las perdidas el voluntario detallo que se afecto un 60% de la construcción, pero de igual manera se toma como pérdidas totales.





Seguidamente se refirió al despiste y vuelco ocurrido el día sábado en la subida de Budinek, allí el conductor de un Renault 18 perdió el control de rodado y termino volcando, “el resultado fue de daños materiales y el conductor resultó ileso”, informó el jefe del cuerpo activo.





Finalmente, confió que otro incendio ocurrido el día domingo pasado el mediodía en cercanías de la escuela 103 del paraje Mallín Ahogado, donde una casa quedo reducida a cenizas, “ayer alrededor del mediodía a 100 m más o menos de la escuela 103 sobre el asfalto nuevo una vivienda de construcción mixta con madera dentro madera afuera y arcilla al medio tomo fuego”.





Seguidamente Namor explico que fue bastante difícil de apagarla y se quemó en su totalidad porque había que trabajarla de por dentro y por fuera y no se pudo, “ estaba más o menos a 100 metros de la ruta, Cuando llega la primera dotación Qué es el destacamento número uno de Mallín Ahogado la camioneta había que cruzar dos arroyos en el segundo la Toyota se encaja, así que ahí perdieron unos minutos para poder sacar la camioneta y llegar hasta la vivienda, la segunda autobomba que fue de acá de la central no cruzo el segundo arroyo justamente para no encajarse también, así que tiran un promedio de 50 m de manga para poder llegar al incendio y atacarla de las dos puntas”, detallo Namor quien destaco que contaron con el apoyo del Splif con un móvil cisterna para trabajar en el lugar.

De igual manera Namor explicó que no hubo victimas humanas y las pérdidas fueron totales.