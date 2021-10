Comarca Andina: anticipan una temporada “con muchos turistas, pero con poca energía”

Numerosos vecinos de la Comarca Andina soportaron esta semana cortes de energía de más de 30 horas –debido a fallas en el sistema de 13,2 kv-, generando también el reclamo de los prestadores turísticos, quienes pidieron al gobierno provincial “garantizar el servicio eléctrico, tanto para los lugareños como para la gente que nos visitará este temporada veraniega”.





Al respecto, la propietaria de un complejo de cabañas en El Hoyo graficó que “en mucho tiempo, es la primera vez que tengo turistas luego de un fin de semana largo. Son clientes de Comodoro Rivadavia que decidieron estirar los días de descanso, pero llevan un día completo sin luz y ya no se qué excusa anteponer. Siento vergüenza ajena”.





Por su parte, el referente de Luz y Fuerza, Mauro Palma, precisó que “se produjo el corte de la línea de 13,2 kv en la zona de Rincón Currumahuida, que hizo saltar las protecciones de la subcentral Las Golondrinas y provocó la interrupción eléctrica”. Sumó “la caída de un poste con un transformador en El Desemboque, que no se pudo reparar de inmediato porque nuestros trabajadores no tienen móviles en condiciones para salir. Hay una sola camioneta para atender las urgencias, aunque con los neumáticos casi transparentes”, graficó.





En detalle, agregó que “cada vez tenemos gente para trabajar en la parte operativa, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros de líneas para mantener y las distancias a recorrer desde Lago Puelo hasta el Parque Nacional Los Alerces”.





De igual modo, insistió con que “acá hace falta dinero para atender las demanda, el Estado chubutense nunca cumplió con la promesa de destinar el 60% de la recaudación de la región a los costos propios del sistema. Creímos que con la lamentable tragedia de los incendios del 9 de marzo la clase política iba a tomar conciencia de la magnitud y la necesidad de los servicios públicos, pero nada ha cambiado y seis meses después seguimos peor que antes”.





“Lo único que han mandado es un poco de ropa de trabajo –recalcó-. Los expedientes para la compra de vehículos o fusibles se han caído. Podemos mostrar montañas de papeles que nos han hecho iniciar desde la administración de Servicios Públicos, que demandan como mínimo cuatro o cinco meses y de distintas fuentes de financiamiento. Vemos que los funcionarios se llenan la boca hablando de decretos de emergencia, pero acá la plata nunca apareció”.





Desde su óptica, “hay inutilidad y falta de sentido común y criterio de la clase dirigente de esta provincia. Nada les interesa y menos la cordillera. Siempre hay un debate de conventillo sobre la problemática de la costa o de Comodoro Rivadavia, pero nosotros no existimos, se acuerdan solamente en un feriado largo, cuando alguno quiere venir a remojar las patas en el lago”, reiteró.





Tras recordar que “hasta no hace mucho tiempo, éramos los propios trabajadores quienes poníamos nuestros vehículos particulares para salir a atender las emergencias”, Palma precisó que “se terminó, porque estamos un 83% por debajo de los salarios de los compañeros que están en las cooperativas. Un empleado de Servicios Públicos no cobra más de 45 mil pesos de básico, aunque a veces critican la bonificación anual por eficiencia (BAE), que no es un regalo de cumpleaños y que si se lo divide en 12 meses, tampoco supera lo que gana quien se desempeña en el Ministerio de Gobierno, en el IPV, en el Poder Judicial o algunos docentes”, comparó.





Municipios





Por otra parte, el dirigente sindical criticó que “tampoco vemos apoyo de los municipios, más allá de las palabras de ocasión o compromiso. El tema es que acá se necesita plata y recursos. Ahora están peleando por la renta hídrica de Futaleufú, pero no piensan a 20 o 30 años y en la soberanía eléctrica del Chubut y se conforman con las migajas”, opinó.





Asimismo, dijo que “estamos avisando lo que puede pasar en el verano, porque no tenemos podas. Parece que no aprendieron nada (de los incendios) de marzo, esperamos no volver a tener un problema así. Puerto Patriada es una bomba de tiempo”, concluyó.