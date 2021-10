El Bolsón: afiliados al Pami siguen “padeciendo” las derivaciones a Bariloche

El Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de El Bolsón, Aníbal Soto, graficó ayer que “el Pami mantiene una deuda superior a los cuatro millones de pesos con sus prestadores, aunque el convenio es siempre para la atención médica primaria. Lamentablemente, si el paciente requiere de mayor complejidad, como una intervención quirúrgica, lo tienen que derivar a Bariloche”.





Tras recordar que la agencia local depende de General Roca, precisó que “en la localidad somos más de 3200 afiliados y tampoco contamos con una asistente social, pero nos dicen que no es necesario. La coordinadora Daiana Neri dijo que todos los pueblos chicos están en la misma situación, pero para nosotros no es una excusa”.





Al respecto, señaló que “hubo una reunión reciente y la única respuesta fue que no tenemos profesionales disponibles en nuestra ciudad porque el Ministerio de Salud Pública de Río Negro no contrata especialistas, por lo tanto no tienen oferta para subcontratar”.





En referencia a los viajes que deben hacer las personas mayores para atenderse con especialistas de San Carlos de Bariloche, el dirigente recordó que “aquellos que deben asistir a una consulta con un cardiólogo o un oncólogo, antes tenían asegurado el pasaje en micro. Incluso, si había que pernoctar, había una pensión. Pero comenzó la pandemia y se cortaron esos beneficios, actualmente no hay nada. Concretamente, estamos sin traslados y sin prestaciones en más del 80% de las especialidades”, aseveró.





Acerca de las gestiones para que los afiliados al Pami del noroeste del Chubut se puedan atender en El Bolsón (se deben trasladar 170 kilómetros hasta Esquel), Soto contrapuso que “mejor que se queden dónde están. Nuestro hospital tiene una atención de primera, pero si el paciente tiene la obra social se complica todo y nadie aporta una respuesta concreta”, subrayó.





Aníbal Soto también hizo mención a una nota con la firma de más de 600 afiliados que entregaron a los funcionarios del Pami reclamando por los servicios faltantes, incluyendo el pedido “para que nombren más médicos de cabecera. Hay solamente seis y están desbordados por la cantidad de pacientes que debe atender cada uno. Lo mismo pasa con las ambulancias, ya que dependemos de una del hospital y una privada, aunque nunca alcanzan para las derivaciones”.





Enseguida calificó como “un verdadero calvario” lo que debe atravesar un abuelo o persona discapacitada en Bariloche: “El micro lo deja en la terminal, pero desde allí debe tomar un remise hasta dónde tenga que ir, a un costo altísimo. Ni hablar de alguien que tenga que hacer quimioterapia, ya que sale muy descompuesto. Si va con la plata justa, se complica aún más y tampoco se puede pagar un hotel”. En la práctica, “un jubilado necesita entre dos mil y tres mil pesos diarios para moverse en Bariloche, sin contar con que si debe pagar al especialista lo tiene que hacer de su bolsillo”.





“Sigo golpeando puertas, pero llega un momento en que uno no sabe a quién recurrir, es desesperante”, reconoció Soto. “Ahora estamos viendo si el municipio puede gestionar ante el gobierno provincial para que hagan un arreglo más específico con el hospital”, adelantó.





Sin incentivo





En respuesta, la coordinadora del PAMI en Rio Negro, Daiana Neri, reconoció que “faltan especialidades debido a que no hay incentivo de parte del Ministerio de Salud de la provincia para los profesionales. En consecuencia, el faltante de especialistas se debe a que la mayoría de los médicos se instalan en las grandes ciudades”. Sobre la carencia de trabajadores sociales, explicó que “no hay en todas las agencias, pese a que son las personas que realizan los informes sociales y coordinan los programas”.