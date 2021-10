Márquez pidió la conciliación obligatoria y en parte culpo a los concejales de esta situación

Con los trabajadores reclamando en la puerta del municipio el Viceintendente Alejandro Márquez recibió los medios y explico los ejes del reclamo.

Si bien es una función del ejecutivo, como ayer estuve a cargo del ejecutivo por el viaje a Augusto a la localidad Rawson, al notificarme de esta medida de fuerza envié a la subsecretaría de trabajo de la provincia lo que corresponde que es la solicitud de una conciliación obligatoria para sentarse a una mesa de diálogo con presencia de la secretaría de estado de trabajo y saber cuáles serían las respuestas a cada una de estos requerimientos, explicó Márquez.





Sobre el pase a planta permanente es culpa de que los concejales no aprobaron el aumento del cupo de contratados, “Desde un gobierno peronista, como corresponde, lo primero que tomamos en cuenta es la necesidad de cubrir las necesidades básicas de todos los trabajadores. Más allá de su situación de revista, tener una situación donde el personal de planta que son 131 personas la que autoriza el presupuesto municipal. Qué es el que está vigente, así que todo aumento de planta requiere una autorización del concejo deliberante y yo entiendo que no habrá ningún tipo de obstáculos en cumplir con el reclamo de los trabajadores”, explicó, pero rápidamente tiro la pelota hacia la oposición, “nosotros estamos de acuerdo en que es necesario aumentar la planta de personal. Lamentablemente el presupuesto del año pasado cuando se presenta ya se había propuesto un aumento a la planta personal que no fue autorizado por el consejo. Pero entiendo que, si hay voluntad política de la oposición que muchas veces el que frena, el pase a planta de personal saldría”.





Sobre el reclamo salarial agregó qué los municipales han ido incrementando sus saberes en el caso de los contratados más de un 200% en el caso de los trabajadores de planta permanente cerca de un 100%.

Finalmente, sobre el convenio colectivo de trabajo explico “Sí, eso sería parte de lo que debemos discutir con la secretaría de trabajo porque hay una de las organizaciones sindicales que plantea un estatuto y hay otra organización sindical que tiene representación en el municipio que plantea un convenio colectivo de trabajo. El asunto sería desde el ejecutivo con presencia la secretaría de trabajo de la provincia y las organizaciones sindicales buscar un acuerdo de mínima para impulsar un mejoramiento en las actuales condiciones de trabajo”.