Miguel Sosa asumió la presidencia de la filial Chubut de la Cámara Argentina de Turismo

El dirigente cordillerano Miguel Sosa fue elegido ayer como nuevo presidente de la filial Chubut de la Cámara Argentina de Turismo, en el marco de la reunión anual que la comisión directiva concretó en el complejo del laberinto “Patagonia” de la localidad de El Hoyo.





Al cierre, resaltó que “hubo consenso a lo largo y ancho de la provincia para la distribución de los cargos y es un desafío más en la decisión de trabajar para el sector turístico desde la actividad privada”.

Entre las prioridades, apuntó a “reglamentar lo antes posible la ley provincial de turismo, que salió por anuencia generalizada de la Legislatura y está ligada a la conformación de la Agencia de Promoción Turística, que es una herramienta fundamental para tratar de ponernos a la par de los destinos más consolidados de la Argentina”.





Por el temporal de viento, no pudieron llegar algunos de los funcionarios invitados al evento. No obstante, se difundieron los mensajes enviados por el gobernador Mariano Arcioni, el vice Ricardo Sastre, el ministro Néstor García y el diputado Gustavo Mena; junto a la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez. Del ámbito local, estuvieron el secretario de Turismo de El Bolsón, Bruno Hellriegel; la directora de Turismo de El Hoyo, Mónica Smith, y el secretario de Desarrollo Económico, Agustín Do Nascimento; junto al delegado del Ministerio de Turismo, Walter Sepúlveda.





“Trabajamos integrados y desde ahora la dinámica será impulsar que en la misma mesa estén sentados el Ente Patagonia con el sector privado y los ministerios de Turismo. A la brevedad tendremos la primera reunión formal con la participación de todas las cámaras regionales”, adelantó Sosa.





Desde su óptica, “el desafío inmediato es tratar de ser rentables. La pérdida de ingresos durante estos dos años de pandemia y la destrucción de los puestos de empleo –más las empresas que no van a volver a abrir-, nos hacen retroceder al menos cinco años. Ello nos obliga a ponernos en marcha y estar activos, con recursos para poder reinvertir en cada establecimiento y en la infraestructura de todos los servicios turísticos del país”.





En detalle, precisó que el objetivo “es trabajar en conjunto con la CAT nacional y con el Ministerio de Turismo de la Nación, porque hay que entender que necesitamos la llegada de viajeros extranjeros, quienes generan divisas y nos posibilitarán en cuatro o cinco años volver a los niveles de conectividad y desarrollo que teníamos hasta la llegada del Covid”.





Puntualmente, acerca del posicionamiento del turismo en la renta chubutense, Sosa recordó que “durante la gestión de Miguel Ramos al frente de la cámara, pudimos establecer una consultoría -con un diagnóstico de su impacto económico-, con datos que elevamos al ministro Oscar Antonena, al gobernador y a varios diputados para que pudiesen tomar dimensión del volumen que tiene nuestra industria en la provincia. Dicho informe, fue el respaldo para fundamentar la ley de turismo”, remarcó.

Al respecto, graficó, “es una actividad preponderante, con fuerte presencia en la generación de puestos laborales. Según los expertos, es la segunda o la tercera economía y en el futuro inmediato se va a posicionar con gran valor agregado al PBI de nuestra provincia”.





A su criterio, “todos los pueblos de Chubut tienen algo para ofrecer al turismo, cada uno con su identidad, con su gastronomía o artesanías. Vamos a trabajar para seguir integrando a los destinos emergentes porque hay que ayudarlos a poner en valor todo lo que tienen”.





Demandas





En referencia a las obras de infraestructura faltantes, Miguel Sosa apuntó a “la falencia de los servicios públicos que sufrimos a diario en el Corredor de los Andes, aunque sucede lo mismo en muchas regiones del país. Es otra de la demandas que venimos planteando al gobierno”, al tiempo que reconoció “la catástrofe de los incendios que sufrimos en marzo pasado”.





Con todo, recalcó que “somos rehenes de una disputa sindical y entonces se atrasan las inversiones necesarias para mejorar la provisión de energía eléctrica”. En tal sentido, confirmó que “hay un compromiso del gobernador de contar esta semana con un plan de trabajo, ya que necesitamos previsibilidad de cara a la temporada estival”.





Nueva conducción





Por los próximos dos años, la CAT filial Chubut quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Miguel Sosa (Lago Puelo); vice 1°: Leticia Benítez (Puerto Madryn); vice 2°: Antonio Roqueta (Comodoro Rivadavia); vice 3°: Diego Lapenna (Esquel); vice 4°: Mauricio Serruya (Trelew).

Secretario: Leandro Bruzzo (Puerto Madryn); prosecretaria: Vanesa Pérez (Comodoro Rivadavia). Tesorero: Cristian Loustau (Puerto Madryn); protesorero: Carlos Castro Blanco (Trelew).