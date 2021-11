Facundo Jones Huala llama a la acción, "ante la caída de otro Peñi que quería su Pueblo Libre"

Facundo Jones Hualas señaló "que hablen las acciones, el weichan limpiara la senda de oportunistas y malintencionados, que la rabia y la tristeza no nos ciegue, y sin confundir al enemigo, golpeemos certeramente donde mas le duele al poder."

Que nuestros caidos vivan en la gloria de haber echo lo que muchos solo discursean, que esa furia se transforme en tralka kai kutral, que la palabra no se nos tuersa y cumplamos con ella, porque el Mapuche es de una sola Palabra.





Que nuestro Peñi llegue al kamapu a juntarse con los antiguos y nuevos luchadores caidos, weichafe kona lonko toki ichrokom Kuifiche iem, y desde alli ayuden a aclarar nuestro Rakizuam, en una sola linea, sin mezclarnos con cosas ajenas.









Si hay que dialogar que sea entre nosotros los que se nos va la vida en esta lucha digna, no con el estado ni los vendidos que son sus cipayos.





Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan facil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperacion Territorial para la Reconstruccion y Liberacion Nacional Mapuche.





Que nuestro Nguillatu sea para que llegue bien a reunirse con los antiguos nuestro peñi, y para que asi como el enemigo erre los disparos sean los nuestros los que den en el blanco, para que sean mas los weichafe que escuchen del weichan el llamado, para que tengamos claridad a la hora de enfrentarnos.

Que su muerte ni ninguna sea en vano, que la sangre sea vengada y la tierra recuperada sean mas que consignas, que las balas se van a devolver, sea mas que un cantito.





Organizar nuestra Rebeldia y Rabia Ancestral, contra el Capital.





Nuestra Fortaleza esta en Nuestras Lof, Autodefensa y Sabotaje al gran capital...

Esta es nuestra tierra y nos cobija, pero asi como matan los invasores a nuestra gente, que esta sea la tumba del capitalismo!!

desde Huahuel nieu hasta Curamapu desde Nahuelpan a Zunguncura, despierta Puelmapu y abraza la causa por la que cayo nuestro hermano...





Firma: F.F.J.H.



Fuente InfoSektor (bariloche)