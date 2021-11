Referentes de la Lof Quemquemtreu brindaron una conferencia de prensa, en apoyo a la Lof Cayunao

Esta mañana referente de la Lof Quemquemtreu atendió a los medios de comunicación para explicar varios puntos, resaltando la situación que vive la comunidad Cayunao, que tiene una orden judicial de desalojo para el próximo lunes.

Primeramente Soraya, referente de la comunidad, dejo en claro que la Lof no es una ocupación, “nosotros y la Lof Quemquemtreu no está ocupando nada, está recuperando territorio, está haciendo uso de su legítimo derecho a la recuperación del territorio y es importante que dejen de instalar, desde los medios, esa situación de la ocupación porque aunque hayan personas que necesiten ocupar tierra, porque solamente no tienen Cómo acceder a una vivienda digna, eso tampoco nos hace delincuentes y estoy Completamente de acuerdo con las tomas de tierras, pero lo nuestro no es una ocupación y una toma”, enfatizo.





Luego de brindar respuestas a varios temas la referente mapuche se focalizo en una situación que vive otra comunidad ubicada en las nacientes del río Chubut, “Estamos aquí con nuestra lamien Soledad Cayunao que tiene una orden de desalojo su territorio con un conflicto que tiene con Coopetel, algo que también los medios locales están al tanto pero que nadie visibiliza y me parece importante dado que esto también es urgente si pudieran conversar con la lamien y que ella también pudiera contar Qué es lo que está sucediendo en este momento las nacientes del Chubut y cuál es el conflicto con Coopetel”, solicito Soraya.







Seguidamente soledad Cayunao explico: “mi nombre es soledad Cayunao soy perteneciente al territorio que está ubicado en alto río Chubut, arroyo La Horqueta y Arroyo Las Minas, ese lugar es un lugar de zonas de montañas, altas cumbres alto río Chubut es la naciente del río Chubut, pero pertenece a la provincia de Río negro, la lof el verano pasado hizo resistencia sobre el atropelló que estaban haciendo los empresarios Baraguchi y los Kataries”, detallo la lamien.

Seguidamente agrego que la resistencia se dio porque estaban alambrando e impidiéndoles el acceso a los que son zonas de veranada para todos los pobladores de la zona, “los pobladores que estamos ahí estamos en la Cordillera y al no tener otro espacio territorial se usa históricamente ese espacio como veranada e invernada, y estamos siendo cada vez más despojados y acorralados”.

Mas adelante Soledad explica que lo que pasó en el lugar es que estaba totalmente avanzado el alambre, “ya estamos acorralados, tenemos alambre del lado de arriba y abajo y después en la cordillera estaban ya con la mitad de las cordilleras alambradas, dentro del territorio de la comunidad y en lo que se hizo resistencia fue en un sitio que quedó justo la ruca nuestra, digamos en dirección más cercana a la ruca nuestra, por eso se habla de que alambraban y desalambraban, porque la Lof hizo resistencia en ese lugar y no dejó que siga pasando el alambre”.

Por esta situación la Lof tiene una orden judicial de desalojo para el próximo 15 de noviembre.