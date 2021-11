Sele Vera tuvo que abandonar un recital luego de que un hombre se subiera al escenario

“El resto de la gira salió más que bien la banda convoca multitudes en este país pero la seguridad de este evento no era acorde a la cantidad de público que convocó nuestro grupo”, agregó Pérez acerca de las deficiencias en la organización que no pudo prever un hecho semejante.





Más tarde esa misma noche, la cantante grabó un video que subió a sus redes sociales explicando lo sucedido: “Empezamos a cantar ‘El mismo aire’, levantan la cortina de humo para que la gente cante, y aparece un chico eufórico a los gritos para abrazarme o no se la intención”, relató Selena y continuó: “apareció de golpe, mi reacción fue poner mi guitarra para que no me haga nada, me asusté y me agarró un ataque de nervios, salí para atrás y empecé a sentirme mal”, dijo antes de mencionar que sufrió un desmayo producto del momento vivido.