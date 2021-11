Vecino de Mallín Ahogado hace guardia para evitar que sigan robando

Se trata de Manuel Delgado que solo en un mes le desvalijaron en tres ocasiones la vivienda, “hasta los cables de la instalación eléctrica se llevaron”, relato Delgado quién también sostuvo que en la zona hay un solo policía para cubrir la seguridad.





Delgado vive en la Pampa de Mallín Ahogado distante unos 20 km del centro de El Bolsón y en los últimos 30 días se fue víctima de distintos robos por lo cual, cansado de esta situación, confirmo que incluso hasta realizó guardias para tratar de sorprender a los delincuentes de los cuales tiene pistas, “la primera vez que entraron rompieron todo, se llevaron lo que había, una heladera y demás cosas. Después entraron por resto”.





Con todo Delgado aseguro que hizo la denuncia en la policía y desde la unidad le dijeron que no pueden hacer nada porque tienen un solo efectivo, “yo fui al destacamento de policía y hay un solo policía que no puede salir porque el esta a cargo de ahí, no hay más gente, el móvil no está y ahora fue la tercera que se llevaron un cable que mide 150 m, me llevaron todos los cables de adentro, se llevaron todo realmente lo único que quedó son las paredes y el techo”, aseguró Delgado.





Justicia por mano propia





Finalmente, consultado si sabe o tiene alguna pista de quienes son los delincuentes aseguro que en la zona saben quiénes son, pero la policía no puede hacer nada, “Yo anduve 15 días vigilando por si aparecían los chorros, pero el chorro me estaba vigilando a mí. Yo parecía un delincuente escondido entre la rosa mosqueta”, sostuvo Delgado quién también agregó que no fue la única víctima ya que hace un tiempo atrás a las 4 de la tarde otro vecino sufrió un hecho de seguridad donde le robaron más de $30000.