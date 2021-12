COMUNICADO DE CRECER - PRESUPUESTO 2022

Ante el evidente intento de desinformación generado a través de las redes, las Concejales Andrea Lozada y Rocío Zucarelli queremos dejar en claro nuestra postura a la hora de tratar y votar el Proyecto de Presupuesto 2022, el día de mañana. Ante el evidente intento de desinformación generado a través de las redes, las Concejales Andrea Lozada y Rocío Zucarelli queremos dejar en claro nuestra postura a la hora de tratar y votar el Proyecto de Presupuesto 2022, el día de mañana.

Tal y como venimos manifestando, como Municipio nos encontramos en un estado crítico a nivel económico, social, de servicios, a pesar de haber aprobado desde nuestras bancas la recepción de una infinidad de fondos con el objeto de subsanar falencias y generar nuevas propuestas.

El ejecutivo municipal, nos ha llegado a faltar el respeto en cuanto a la banca que ocupamos, en representación a los vecinos de Lago Puelo. Nuestro rol ha sido desestimado una y otra vez al no recibir en tiempo y forma las ejecuciones presupuestarias (la última recibida es la de mayo), al no poner en funcionamiento el Tribunal de Control de Fondos para la Catástrofe, hecho que fue debidamente denunciado así como también el aparente delito de Defraudación a la administración pública en base a pruebas de sobreprecios, cuando se trataba de paliar la situación generada a partir del incendio del 9 de marzo. Decidimos tiempo atrás, no acompañar ningún ingreso de fondos hasta que se encuentre conformado este Tribunal. Sin embargo, en la última sesión del día lunes, se trataron los proyectos de Argentina Hace, con el ingreso de más de 100 millones de pesos, tendientes a llevar a cabo el abastecimiento de red de agua en dos zonas de Ruta 40 y Ruta 16, y hemos votado afirmativamente porque no podemos negar un servicio básico, un derecho elemental.

Al Proyecto de Presupuesto 2022 le decimos no.

No, porque queremos evitar que el 100% de la recaudación Municipal (en impuestos inmobiliario, automotor, tasas, etc) sea destinado a la partida Contratos de Servicio, el "agujero negro" del presupuesto. Se estima que se recibirán aproximadamente 150 millones en concepto de Regalías Petroleras, y únicamente en la partida Personal se utilizarían 144 de los mismos.

No, porque se prefiere gastar en contratos sin pensar en qué fondos serán utilizados para invertir, promover, generar y administrar este municipio.

No, porque no se rinden cuentas de lo ya ejecutado, ni se presenta plan de gobierno que justifique ese Presupuesto.

Hoy nos encontramos con un grupo de vecinos preocupados, porque les hicieron llegar la idea de que si el presupuesto no se aprueba, el barrio no podrá tener servicios. Esta falacia generada no solo genera malestar entre los vecinos sino también, provoca desinformación y confunde. Debemos dejar en claro que la aprobación o rechazo de este presupuesto no excluye en absoluto la posibilidad de ingreso de nuevos fondos para generar proyectos de servicios en los barrios. Cada proyecto específico que se ratifique por el concejo, se incluye automáticamente en el presupuesto, sea nuevo o reconducido. Por lo tanto, queremos hacer llegar esta información a los vecinos y decirles que estamos luchando por un Lago Puelo mejor. Que desde afuera quizá solo se ve una pequeñísima parte de lo que hacemos, pero que todas y cada una de nuestras decisiones se basan en el cuidado de nuestro pueblo y de nuestros vecinos.