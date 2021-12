Cuesta del Ternero: El juez propuso una nueva instancia de diálogo y se liberó la ruta 40

El juez Gregor Joos manifestó que "todos hablaron de la palabra diálogo y conflicto", por lo que estando presente la fiscal jefa que es la representante del ministerio público fiscal le solicitó precisiones sobre este punto.





Cendón hizo mención a distintos intentos en este sentido y resaltó que "todo lo que sea mesa de diálogo para nosotros es el elemento esencial" por lo que dijeron estar a disposición para cualquier mesa de diálogo que sea convocada.





El doctor Saavedra sostuvo que la instancia de diálogo no obsta la orden de desalojo sino que "son dos cosas distintas". Pidió que se mantengan los dos carriles. Ratificó lo manifestado por la doctora Cendón, dado que fueron convocados por el doctor Crespo a iniciar el diálogo, hace unos dos meses. Recordó que inclusive se hizo un borrador de convenio, bajo confidencialidad, que "fue rota por la comunidad" e "inmediatamente no sólo lo publicó sino que respondió con medidas determinantes y no negociables". Manifestó que hay actos que distan mucho de una voluntad de diálogo.





La doctora Reile manifestó que estaban abiertos al diálogo y no encontraron la forma de comunicarse con la querella por lo que ha sido importante la intervención de Crespo. "Se necesita que participen organismos veedores", planteó y consideró que "quizá el error estuvo en no poder hacerlo público porque generó cuestiones de desconfianza". Resaltó que han llevado a cabo todas las instancias de diálogo posibles y están abiertos a continuar en este camino.





Ante lo manifestado el juez planteó que los jueces y fiscales deben procurar la solución del conflicto primario. Cendón reiteró que más allá de la cuestión formal plantea volver a acercar a las partes para ver si se puede trabajar sobre los puntos del acuerdo que se había comenzado a trabajar, en un plazo razonable. Propuso volver a sostener esta posición y que se establezca una mesa de diálogo más amplia. "Desde el Ministerio Público estamos dispuestos a cualquier tipo de solución alternativa al conflicto", señaló.





Planteó la realización de un cuarto intermedio para dialogar entre las partes y señaló que en caso de no llegar a un acuerdo el jueves tomará la decisión en un ámbito penal. El juez aclaró que no espera que el jueves lleguen a una solución, sino que vean si es factible canalizar el conflicto que tienen las partes.

Fuente Bariloche 2000

Se realizó la audiencia para analizar la Impugnación de medidas cautelares en la causa por usurpación contra la lof Quemquemtreu. Tras escuchar a las partes el juez Gregor Joos resolvió otorgar un plazo de 48 horas para que las partes dialoguen y de lo contrario emitir una resolución judicial este jueves al mediodía. Manifestantes cortaron la Ruta 40 hasta pasadas las 15hs.