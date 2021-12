Denuncian a un funcionario municipal de El Bolsón por maltrato laboral

La denuncia la realizó una trabajadora de corralón municipal que sostiene que los 20 años que lleva trabajando en el municipio nunca le había pasado algo así, hasta que llego este funcionario. También detalló que no es la primera vez que el funcionario la maltrata, la primera fue telefónicamente, aunque el mismo luego le pidió disculpas ya en la jornada de ayer el hecho fue más violento por lo que la trabajadora presentó una denuncia penal en la comisaría de la familia.





Liliana Fraifer es la secretaría del corralón municipal de El Bolsón, esta mañana atendió los medios de prensa para denunciar públicamente el maltrato laboral del que fue víctima. En primera persona la trabajadora destacó que no fue la primera vez que el director de medio ambiente le falta al respeto y la maltrata, “ya van dos veces, apenas entró como secretario de medio ambiente, una semana después me insultó por teléfono cuando yo no tenía nada que ver en eso y vuelve ayer por unos temas de horas extras de mis compañeros que no quería pasar, él dice que trabajamos 3 horas y no merecemos las horas extras, entonces me empezó a levantar la voz y a maltratar”, conto Liliana quien no dejo que situación siguiera y realizo denuncia en la comisaria de la familia.









Cabe destacar que varios trabajadores del sector indicaron ser testigos del maltrato que el jefe del área la propino a la trabajadora.





A su tiempo el referente de los trabajadores Cecilio Velásquez detalló que también ha habido otros incidentes con trabajadores del sector, se trata de un funcionario que no sabe dialogar, “Esto no es nuevo, no es de ahora, empezó hace casi un año cuando se hizo presente el ingeniero de medio ambiente ahí empezaron estos tratos, trata mal a la gente no tiene una forma gentil de manejarse con los trabajadores, no tiene una vocación de tratar bien a la gente ayer se desató contra nuestra secretaria la compañera Liliana a la cual maltrato de mala manera”, señalo el delegado.





Rápidamente Velázquez insistió en que no lo quieren más por el corralón y Evaluna que tipo de medidas tomar para evitar que sigua maltratando a los trabajadores, “les pedimos disculpas la gente porque hoy no estamos haciendo la recolección, pero esto no puede seguir”.