En Río Negro el pase sanitario entra en vigencia el 21 de diciembre

La gobernadora Arabela Carreras confirmó que la provincia adhiere a la implementación del pase sanitario aunque en el caso de Río Negro será a partir del 21 de diciembre. “La fecha es muy relativa. La suba de casos es paulatina y no constante, además no impacta en las terapias intensivas excepto en aquellas personas no vacunadas, mayoritariamente”, sostuvo la mandataria.





Destacó que lo que se busca “es incentivar la vacunación, en beneficio del conjunto de la sociedad. En ese momento estamos pensando en ejercer control en las personas que comparten aglomeraciones y vamos a mantener nuestra fecha del 21 de diciembre”.





Reconoció que “el aspecto más complejo es el control en las actividades al aire libre donde el ingreso es libre. Lo importante es mantener la conciencia de que el virus no se ha ido y que hay que seguir cuidándonos”.





Afirmó que por el momento no está prevista la suspensión de fiestas populares. “Depende de cada situación sanitaria. La intención es que no siga reproduciéndose el virus y que no aparezcan nuevas variantes”.