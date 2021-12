Incendio en Lago Martin: El reporte indica que la propagación fue menor

El Comité de Emergencia Regional emitió un nuevo reporte a las 14 de este sábado en el cual se informó que al igual que en las jornadas anteriores, las condiciones de estabilidad atmosférica en la zona del incendio que implican mucha presencia de humo, imposibilitan la visualización el perímetro de fuego y la actividad actual. Sin embargo, los sensores satelitales infirieron que la propagación de la cabeza del incendio fue menor que en jornadas anteriores debido principalmente a la dirección del viento en el lugar. En tanto desde la comisión de fomento se asistió a pobladores de la zona que viven al oeste del rio Manso.





Para hoy se espera que las condiciones sean similares al día de ayer pronosticando un comportamiento extremo del fuego.













Las acciones operativas ejecutadas a estas horas se concentran en dos zonas prioritarias. Por un lado, la cabeza del incendio donde se trabaja con líneas de control de herramientas manuales y equipos de agua. Por otro lado, la zona del istmo en lago Martín y lago Steffen con similares acciones de trabajo.





Se espera durante la tarde de hoy poder operar con medios aéreos si las condiciones meteorológicas lo permiten.A su vez se encuentran equipos y personal de Parques Nacionales realizando trabajos de prevención para con los pobladores de la zona del lago Steffen y sobre la zona del Río Villegas.





















Bomberos de la linea sur y Villa Regina presentes

Protección Civil de Río Negro viene haciendo lo propio en El Manso y Villegas mientras que, Bomberos Voluntarios de Jacobacci, de Sierra Colorada, Comallo y El Bolsón, con los respectivos móviles y equipos de agua más una autobomba de la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios continúan con tareas de prevención y cuidado de viviendas y estructuras, en tal sentido el jefe del cuerpo de bomberos de El Bolson alejandro Namor destaco la llegada de la autobomba que permite el transporte una gran caudal de agua y también bombearla a gran distancia, casi 3000 mts, con pendientes muy pronunciadas.













Es importante recordar que se mantiene la medida de cierre del acceso para actividades turísticas o recreativas de las localidades de El Manso y Villegas mientras que se desarrolla un operativo considerando la circulación de los pobladores locales

Solidaridad

También desde la jefatura de parques nacionales agradecen y se valoran las acciones espontáneas de solidaridad se solicita no llevar a cabo las mismas para no obstaculizar la comunicación logístico operativo y demás trabajos de las instituciones de respuesta. No obstante, a esto un importante operativo de asistencia se desarrolló esta mañana desde la comisión de fomento a cargo del comisionado Pablo Albornoz entregando insumos y alimentos a los pobladores de Rio Villegas y del margen oeste del rio Manso.