Informe de Gestión. Concejal María Eugenia Carrizo

Fueron dos años que no fueron fáciles para nadie, totalmente atípicos que no estaban en los planes de nadie pero que, como funcionarios públicos debíamos doblegar nuestra tarea y cumplir con nuestro juramento de hace un año.





El transitar este camino junto al Intendente Bruno Pogliano y mis compañeros de Bloque, no ha sido fácil en este contexto y seguro quedaron muchas cosas por hacer, pero no por falta de compromiso ni ganas, sino que el tiempo no nos alcanzó debido a decisiones de prioridad que había que tomar, de las cuales siempre fueron para los que más necesitan o veían su economía deteriorarse día a día, las prioridades fueron y seguirán siendo para ellos.





Desde el la Comisión que presido he sido autora de Ordenanzas que permitieron a más de 80 vecinos ser alcanzados por el beneficio de eximición de tasas por discapacidad y bajos recursos, creación de puestos de trabajo, eximiciones a nuestros comerciantes debido a la difícil situación por la que pasan y de esa manera poder aportar un granito de arena para aquellos que son parte importante de la economía local Ordenanzas propias que permitieron un ordenamiento en la función legislativa, dictámenes convertidos en resoluciones y ordenanzas cuyas aprobaciones, por el Cuerpo Legislativo, permitieron actualizar los ingresos y egresos de nuestro municipio.





Pedidos de informes al poder ejecutivo, cuyos objetivos fueron el de alcanzar una transparencia en los actos de gobierno y poder informar a los vecinos de El Bolsón, en forma veraz, el destino de sus contribuciones.





LABOR PARLAMENTARIA AÑO 2020





Sesión Proyectos Propios Norma Situación Legislativa Dictámenes de Comisión Sesión Cantidad 23/01/2020 Resolución Reglamento Interno Resolución Aprobado 13/12/2019 1 11/03/2020 Eximición vecinos Ordenanza Aprobado 23/01/2020 8 11/03/2020 Leyenda Belgrano Ordenanza Aprobado 11/03/2020 9 11/03/2020 Pedido informe fiesta del lúpulo Ordenanza Aprobado 17/03/2020 1 11/03/2020 Unificación Ordenanzas eximición de tasas Ordenanza Aprobado 27/05/2020 4 17/03/2020 Cese de actividades COVID 19 Resolución Aprobado 27/06/2020 2 27/05/2020 Adicional tarjeta alimentar Ordenanza Aprobado 08/07/2020 5 27/05/2020 eximición tasas Ordenanza Aprobado 17/07/2020 3 27/05/2020 Ordenanza Alquileres Ordenanza Aprobado 12/08/2020 4 27/05/2020 Unidad Fiscal Bancos Ordenanza Aprobado 26/08/2020 7 17/06/2020 Acuerdo feria Ordenanza Aprobado 09/09/2020 5 17/06/2020 Eximición a remis Ordenanza Aprobado 30/09/2020 7 17/06/2020 Junta Electoral Ordenanza Aprobado 16/10/2020 15 08/07/2020 Pedido informe gastos covid 19 Resolución Aprobado 30/10/2020 5 08/07/2020 Pedido informe fiesta del lúpulo Resolución Aprobado 13/11/2020 8 29/07/2020 Conformación Bloques políticos Resolución Aprobado 30/11/2020 4 29/07/2020 Compra Local Ordenanza Aprobado TOTAL 88 12/08/2020 Eximición vecinos Ordenanza Aprobado

12/08/2020 Eximición vecinos Ordenanza Aprobado 12/08/2020 Convenio banco a espacios verdes Ordenanza Aprobado 26/08/2020 registro único municipal de demanda habitacional Ordenanza Aprobado 26/08/2020 cupo mujer Ordenanza Aprobado 09/09/2020 Eximición vecinos Ordenanza Aprobado 09/09/2020 Eximición vecinos Ordenanza Aprobado 30/09/2020 Beneficio tasas a remises Ordenanza Aprobado 30/09/2020 concurso de precio esquina ex turismo Ordenanza Aprobado 30/09/2020 eximición vecinos Ordenanza Aprobado 30/09/2020 placa recordatoria Resolución Aprobado 16/10/2020 cierre ejercicio 2019 Ordenanza Aprobado 16/10/2020 prorroga presentación presupuesto 2021 Ordenanza Aprobado 30/10/2020 Comunicación al senado Resolución Aprobado 30/10/2020 adquisición equipos informática Ordenanza Aprobado 30/10/2020 prorroga vencimiento tasas Ordenanza Aprobado 13/11/2020 eximición vecinos Ordenanza Aprobado TOTAL PROYECTOS PROPIOS 34









LABOR PARLAMENTARIA AÑO 2021









Sesión Proyectos Propios Norma Situación Legislativa Dictámenes de Comisión Sesión Cantidad 14/04/2021 Autorización garantía coparticipación Ordenanza Aprobado 14/04/2021 10 14/04/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 28/04/2021 3 28/04/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 12/05/2021 3 12/05/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 16/06/2021 15 12/05/2021 Reglamentación Certificados de Ocupación Resolución Aprobado 30/06/2021 6 12/05/2021 Comunicación UCR Comunicación Aprobado 14/07/2021 8 12/05/2021 Autorización vehículo traslado Ordenanza Aprobado 11/08/2021 6 16/06/2021 Ley Cannabis Ordenanza Aprobado 25/08/2021 6 16/06/2021 Sala Velatoria social Ordenanza Aprobado 15/09/2021 9 16/06/2021 Exime comercios Ordenanza Aprobado 29/09/2021 5 30/06/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 27/10/2021 9 30/06/2021 Excepción, al Código de Planeamiento Urbano Ordenanza Aprobado 10/11/2021 6 14/07/2021 Administración y control cancha tenis y futbol Ordenanza Aprobado 24/11/2021 6 14/07/2021 Declaración de Interés ENEBRO Declaración Aprobado 10/12/2021 7 14/07/2021 Aprobación Balance 2020 Ordenanza Aprobado TOTAL 99 14/07/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 14/07/2021 Compra Camión Cisterna Ordenanza Aprobado 14/07/2021 Autorización uso lago de la plaza Pagano Ordenanza Aprobado 14/07/2021 Autorización cooperativa de transporte Ordenanza Aprobado 14/07/2021 Paseo Pioneros del Turismo Ordenanza Aprobado 11/08/2021 Aprobación de obras Ordenanza Aprobado 11/08/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 25/08/2021 Reservorios de Agua Resolución Aprobado 25/08/2021 Autorización al Ejecutivo contrato La Golondrina Ordenanza Aprobado 25/08/2021 Autorización al Ejecutivo contrato permuta Ordenanza Aprobado 15/09/2021 Adjudicación en venta a 2 vecinos Ordenanza Aprobado 15/09/2021 Aprueba contrato empres Transporte Urbano Ordenanza Aprobado 15/09/2021 Declaración visita Ilustre Veteranos de Malvinas Declaración Aprobado 15/09/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 29/09/2021 Padrinazgo Plaza España Ordenanza Aprobado 29/09/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza Aprobado 27/10/2021 Llamado a licitación venta lotes Ordenanza Aprobado 27/10/2021 Regula uso del espacio público Ordenanza Aprobado 27/10/2021 Regula Actividad Venta Ambulante Ordenanza Aprobado 27/10/2021 Regulación Decks Ordenanza Aprobado 27/10/2021 Prórroga Emrgencia Económica Ordenanza Aprobado 27/10/2021 Eximición 5 vecinos Ordenanza Aprobado

10/11/2021 Eximición 4 vecinos Ordenanza Aprobado 10/11/2021 Pago de tierra valor inmobiliario sino es social Ordenanza Aprobado 24/11/2021 Regulacion Nocturnidad Ordenanza Aprobado 24/11/2021 Comunicación al Congreso Nacional Resolución Aprobado 10/12/2021 Impone nombres calles el Mirador Ordenanza En Tratamiento 10/12/2021 Eximición vecinos varios Ordenanza En Tratamiento 10/12/2021 Autorización Remis Ordenanza En Tratamiento 10/12/2021 Autorización a vecinos Ordenanza En Tratamiento Total Proyecto Propios 45









RESUMEN AÑOS 2020-2021









Proyectos propios año 2020 – 2021 Setenta y nueve (79) Dictámenes de Comisión año 2020 – 2021 Ciento ochenta y siete (187)



