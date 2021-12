Intendentes rionegrinos denunciaron penalmente a Jones Huala

Son 17 intendentes e intendentas de Río Negro quienes presentaron una denuncia penal en contra de Facundo Jones Huala por sus expresiones luego del asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero. La misma, señala que sus expresiones estarían tipificadas en “incitación a la violencia colectiva y agrupación de coerción ideológica”.





A denuncia, apunta a que la carta pública difundida por el líder mapuche “Dicha carta pública “llama a su organización a “vengar” a los caídos, a “luchar contra el estado”, entre otros puntos que resultan sumamente preocupantes”.





La denuncia destaca algunos extractos de la carta de Jones Huala como “Si hay que dialogar que sea entre nosotros los que se nos va la vida en esta lucha digna, no con el estado ni los vendidos que son sus cipayos” o “ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no sólo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperación Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche”; y otras frases como: “…para que así como el enemigo erre los disparos sean los nuestros los que den en el blanco” y “…que la sangre sea vengada y la tierra recuperada sean más que consignas, que las balas se van a devolver…”.





La denuncia fue firmada por 17 intendentes de la provincia, entre quienes se encuentran Gustavo Gennuso, de Bariloche; Bruno Pogliano de El Bolsón y Mónica Balseiro de Dina Huapi.