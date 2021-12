La Solidaria propone una Coopetel más integradora y solidaria.

De cara a las elecciones que se realizarán el próximo 18 en la cooperativa Coopetel de El Bolsón la lista número 1 “La solidaria”, brindó información sobre la postura que tiene en relación a temas que son de interés para los asociados. De cara a las elecciones que se realizarán el próximo 18 en la cooperativa Coopetel de El Bolsón la lista número 1 “La solidaria”, brindó información sobre la postura que tiene en relación a temas que son de interés para los asociados.

Cinco Temas centrales con posicionamientos Y/o propuestas:





● E scuela privada. No hay conocimiento del proyecto ni los gastos que demandará para la fundación. No se analizaron otras medidas que, articuladas con el gobierno municipal o provincial, podrían subsanar la falta de aulas, por ej, en las escuelas públicas de El Bolsón (ampliación de edificios, construcción de aulas, etc). Por otra parte, la falta de información a los socios y socias de Coopetel, quien es el único socio de Cooperar, arroja dudas acerca de lo que esa erogación podría significar.





● T elecomunicaciones (+eficiencia- ampliar con resumen que hizo Facundo) Trabajaremos en la gestión de créditos, subsidios, recursos propios para las realizar inversiones necesarias que nos permitan mejorar los servicios en telecomunicaciones: Ampliar zonas de coberturas Urbanas con Fibra Óptica, rural con tecnología inalámbrica y mixta en zonas semi urbanas o de baja densidad de población.





● F altante de euros. Se presentó una nota por parte de la asociación, con el fin que se procediera al apartamiento de personas que podrían tener una responsabilidad directa en el robo de los 7800 euros. Este recurso con el que ya no se cuenta, podría servir para tener mayor eficiencia en los servicios.





● A ntena privada en cerro perito Moreno. (se puede ampliar con texto 2 de la Solidaria) No debieran instalarse antenas sobre la torre de Coopetel sin saber su procedencia. Ni aquellas que representan intereses que compiten con Coopetel y deterioran la calidad del servicio.





● C ampo en arroyo las minas. (para ampliar, ver archivo Campo ALM) Existe una medida de no innovar del año 2017. Además, el reclamo de la lof mapuche es ajustado a los derechos indígenas que estaban vigentes en el año 1999 cuando Coopetel accedió a las mejoras: la Constitución Nacional, art 75 inc 17; la ley 24071 (1992) que aprueba el Convenio 169 de la OIT y la Ley 2287 (indígena de río negro). Es decir, la provincia de RN habría autorizado la cesión de las tierras sin contemplar esta normativa, perjudicando así a la Cooperativa y a sus socios/socias.





El juicio de desalojo que inició la actual conducción de Coopetel, no tuvo en cuenta la vigencia de la ley 26160, y la vigencia del decreto 815/2021, a través del cual se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las comunidades indígenas.





Se propone exigir al gobierno provincial un resarcimiento para la cooperativa y sus socios/socias por haberle transferido un conflicto en el año 1999.