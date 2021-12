Mi nombre es Mónica Loza, mamá de Michael Exequiel Loza y esta es mi lucha.

Mónica es la mama de un joven que falleció luego de un incidente vial en Puerto Deseado a través del desgarrador relato, en primera persona, cuenta su calvario tratando de tener justicia para Michael. Mónica es la mama de un joven que falleció luego de un incidente vial en Puerto Deseado a través del desgarrador relato, en primera persona, cuenta su calvario tratando de tener justicia para Michael.

El 18 de julio del 2021 a mi hijo lo atropellan en Puerto Deseado, Santa Cruz, yo me encontraba viviendo por trabajo en Puerto Madryn, cuando mi hija mayor me pide que la llame urgente a las 4:30 de la madrugada del 18 de julio y me comunica que mi hijo había sido envestido por un coche.

Hago un viaje veloz en mi coche y en 5 hs llego a Puerto Deseado así y todo no llegue a ver en vida a mi hijo porque no soporto los múltiples golpes y quebraduras en su cuerpo, (también sufrió muerte de neuronas, un ojo vacío, mandíbula desecha como carne molida sin dientes y los que le quedaron todos metidos hacia adentro. Se ahogaba con su propia lengua porque no tenía donde sostenerla, a raíz de todo esto el podría a ver quedado como un vegetal, pero al tener neuronas muertas no nos iba a reconocer ni a nosotros como a su familia.

Pero los golpes y daños continuaban en todo su cuerpo, múltiples golpes en la columna, fisura de pelvis. Una fractura de hueso expuesto en una pierna.

Al hacer la autopsia se revelo, después de 2 meses, que mi hijo además de todo lo contado tenía las 7 costillas quebradas que perforaron su corazón y pulmones.

Cuando llego a Puerto Deseado m encuentro que bomberos había sacado el cuerpo de mi hijo en escondidas de mis hijas y lo llevaron a la morgue y tuvimos que luchar con los que, en ese momento, estaban ocupando un lugar dado que esto paso en tiempo de feria. Recién después de 2 hs y un poco más pude lograr ver a mi hijo en una bolsa negra donde no lo podía ni tocar, (según ellos por las evidencias), al día siguiente a mi hijo le hacen la autopsia, después d la el mismo día a la tarde me dan a mi hijo para poder velarlo.





Recién ahí es cuando ya tengo el cuerpo desnudo de mi hijo que tomo contacto verdaderamente de cómo estaba porque solo le había visto la cara y su cuerpo en una bolsa.

Lo velamos y en el propio velatorio llega la persona que atropella a mi hijo, (pero hasta esta instancia nosotros no sabíamos que era él quien conducía), una señora dentro del velatorio lo interroga sobre esto él lo niega y se van juntos.

Con mis hijos firmamos en una escribanía un permiso para poder cremarlo y ahí es cuando empieza mi lucha contra estas personas de poder: el juez Oldemar Villa que m repetía cada vez que no me podía decir nada porque yo no era parte del expediente y causa de mi hijo. Me dijo que era inútil que buscara abogado para mi causa porque el mejor que me podía representar era el fiscal Ariel Quinteros.

Al día siguiente hecha mierda y perdida ante la situación me presento en fiscalía en la cual no me atiende y me da turno para 2 o 3 días más tarde (a todo esto, ya habían pasado 2 semanas para que ellos llegaran de feria).

Ni el juzgado, ni la policía me avisaban ni me daban información alguna), vuelvo a ir a fiscalía con el fiscal Ariel Quinteros, el día del turno él se encontraba más perdido que yo porque me decía que todavía no había podido leer la causa de mi hijo y que yo no podía saber nada porque no era parte de la causa.

Locamente desesperada me pongo a buscar ayuda con madres del dolor, victimas viales, estrellas amarillas y por último Justicia de la Matanza, tuve muchos contactos con muchas madres y padres que estaban pasando lo mismo que yo y de alguna manera m iban guiando.





A los 2 meses armo una marcha para fiscalía en la cual éramos todos familias y niños, el fiscal no se encontraba, (decía su secretaria que estaba en una audiencia), lo esperamos pacíficamente frente al juzgado, cuando llega lo hace en compañía de efectivos policiales motorizados y en auto, nos rodearon como delincuentes y después de largas hs el fiscal no nos quería dar la cara, ¡¡¡solo me amenazaba diciendo que solo conmigo iba hablar!!!

En esos primeros 2 meses pasaron muchas atrocidades ni que decirles que el fiscal nunca se movió para buscar testigos, evidencia, yo me tuve que convertir en una espía, después de todas nuestras charlas en ese día de la marcha.

Michael fue atropellado por un joven, que parece tener mucha influencia, tal es así que en su desesperación la madre contrato 5 abogados y todos desistieron al tiempo. Ella estuvo gestionando el retiro del cuerpo del hijo, post autopsia y tanto el juez como el fiscal le han dicho que no, ella en esta necesidad ha estado acampando frente al juzgado. Es increíble la poca empatía de estos funcionarios. Es inaceptable, vergonzoso que tras la pérdida de un hijo una madre deba luchar de esta manera para hacer justicia, una justicia que debería velar por las víctimas y no ser un escollo.

Michael de 26 años de edad fue hallado ensangrentado en la calle falleció en horas de la tarde en el hospital de esta ciudad, a causa de las graves heridas recibidas.

En horas de la madrugada del domingo la policía fue alertada por un hombre que se encontraba tendido en la calle Pampa Alta casi Juan Domingo Perón, con el rostro ensangrentado y graves lesiones.





Según datos aportados a La Prensa de Santa Cruz se trataba de Michael Ezequiel Loza de 26 años de edad, quien fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.













Personal de comisaría en forma conjunta con la DDI local iniciaron investigaciones y dieron con el vehículo involucrado en el hecho y con orden del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 15 de Julio al 1.500.













En esa propiedad se encontraría el automóvil que habría participado en el accidente un VW Gol Power color gris, sin chapa patente colocada, el cual una vez secuestrado será sometido a las pericias correspondientes, informaron fuentes policiales. (Fuente: Diario Más Prensa)