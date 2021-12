Siete detenidos y un diputado herido fue el saldo de las protestas por la minería

Siete detenidos, un diputado provincial con heridas leves y daños en cercanías del edificio de la Legislatura, en pleno centro de la capital chubutense, fue el resultado de la represión y los enfrentamientos que comenzaron el miércoles por la noche y se extendieron hasta esta madrugada en ese lugar, tras la aprobación de un proyecto que habilita la explotación minera en la provincia.

"En estos momentos vivimos una tensa calma, tras la verdadera batalla campal que se vivió el miércoles pero por ahora no se registran incidentes", indicó a Télam este jueves el jefe de la policía del Chubut, Víctor Acosta.

El miércoles a la noche, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció a través de la red social Twitter: "La policía de Chubut está reprimiendo afuera de la Legislatura luego de la aprobación del proyecto de zonificación minera. En la Alcaidía de Trelew se encuentran detenidas al menos dos personas".

"Fue en esas circunstancias que el diputado Rafael Williams recibió una herida leve tras estallar el vidrio de su vehículo que recibió un golpe con un objeto contundente no precisado", explicó Acosta.

El jefe de la policía aseguró que "los manifestantes arrojaron dos bombas molotov sobre los agentes que, por suerte, no lograron el objetivo que tenían si no otra historia estaríamos contando hoy".





Desde la CTA Autónoma (CTA-A) se sumaron a los repudios "a la represión policial" producida la noche del miércoles en la provincia de Chubut.





"En Chubut la lucha por un buen vivir, por una vida sin contaminación, tuvo años de asambleas vecinales, calles, rutas y multisectoriales", dijeron desde la central sindical.





En ese sentido, desde la central sindical criticaron al Gobierno local, al señalar que la administración de Mario Arcioni, "sin importarle la voz de su pueblo, desoyendo que no hay licencia social, decidió entregar las pocas aguas subterráneas de la meseta central a las megamineras".





"Un Gobierno que entrega a su población, quedarán registrados en la historia en contra de sus habitantes, engañando con promesas mentirosas, de progreso, de trabajo cuando en realidad la única medida que tienen es la de sus bolsillos", se apuntó desde la entidad gremial.





Finalmente los dirigentes de la CTA-A, advirtieron: "Nos tocaron en lo más profundo porque condenaron el futuro, el futuro de las próximas generaciones. No vamos a claudicar. Esto no termina acá. Somos un pueblo consciente, que aprendimos qué significa la producción extractiva a gran escala y por eso no vamos a dejar que se la lleven tan fácilmente. Porque se la llevan y nunca pensaron en la población".